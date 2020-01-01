Токеноміка Upland (SPARKLET) Дізнайтеся ключову інформацію про Upland (SPARKLET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Upland (SPARKLET) Upland — це захоплива ігрова платформа рівня 1, яка використовує віртуальні властивості реального світу для залучення гравців, творців, підприємців, розробників і брендів. Платформа використовує принципи відкритого метавсесвіту, щоб створити цифрову економіку, де користувачі беруть участь у різних ігрових циклах і активностях, заробляють внутрішньоігрову валюту та взаємодіють зі жвавою спільнотою. Розробники сторонніх застосунків можуть підключати свої застосунки Web2 і Web3 до платформи, користуючись інфраструктурою, базою користувачів та економікою Upland. Upland працює на блокчейні EOS, гарантуючи безпечне та масштабоване середовище для своєї екосистеми. $SPARKLET — це нативний утиліті токен Upland. Це токен ERC-20, який може бути переміщений на EOS і з нього. Офіційний вебсайт: https://upland.me Whitepaper: https://guides.upland.me/sparklet Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Купити SPARKLET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Upland (SPARKLET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Upland (SPARKLET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,27M $ 3,27M $ 3,27M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 204,09M $ 204,09M $ 204,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,00M $ 16,00M $ 16,00M Історичний максимум: $ 0,1798 $ 0,1798 $ 0,1798 Історичний мінімум: $ 0,011986767956417886 $ 0,011986767956417886 $ 0,011986767956417886 Поточна ціна: $ 0,016 $ 0,016 $ 0,016 Дізнайтеся більше про ціну Upland (SPARKLET)

Токеноміка Upland (SPARKLET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Upland (SPARKLET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPARKLET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPARKLET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPARKLET, досліджуйте ціну токена SPARKLET в реальному часі!

Як купити SPARKLET Зацікавлені в додаванні Upland (SPARKLET) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SPARKLET, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити SPARKLET на MEXC зараз!

Історія ціни Upland (SPARKLET) Аналіз історії ціни SPARKLET допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни SPARKLET прямо зараз!

Прогноз ціни SPARKLET Хочете знати, куди рухається SPARKLET? Наша сторінка прогнозу ціни SPARKLET поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SPARKLET зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!