Актуальна ціна Illusion of Life сьогодні становить 0.003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPARK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPARK на MEXC вже зараз.

Логотип Illusion of Life

Курс Illusion of Life (SPARK)

Актуальна ціна 1 SPARK до USD:

$0,003025
$0,003025$0,003025
+3,70%1D
USD
Графік ціни Illusion of Life (SPARK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Illusion of Life (SPARK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,002642
$ 0,002642$ 0,002642
Мін. за 24 год
$ 0,003074
$ 0,003074$ 0,003074
Макс. за 24 год

$ 0,002642
$ 0,002642$ 0,002642

$ 0,003074
$ 0,003074$ 0,003074

--
----

--
----

+0,06%

+3,70%

-18,04%

-18,04%

Актуальна ціна Illusion of Life (SPARK) становить $ 0,003. За останні 24 години SPARK торгувався між мінімумом у $ 0,002642 і максимумом у $ 0,003074, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPARK становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SPARK змінився на +0,06% за останню годину, +3,70% за 24 години та на -18,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Illusion of Life (SPARK)

--
----

$ 60,18K
$ 60,18K$ 60,18K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Illusion of Life — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 60,18K. Циркуляційна пропозиція SPARK — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Illusion of Life (SPARK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Illusion of Life за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010793+3,70%
30 днів$ -0,012108-80,15%
60 днів$ -0,016042-84,25%
90 днів$ -0,002-40,00%
Зміна ціни Illusion of Life сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPARK на $ +0,00010793 (+3,70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Illusion of Life за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,012108 (-80,15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Illusion of Life за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPARK змінився на $ -0,016042 (-84,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Illusion of Life за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,002 (-40,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Illusion of Life (SPARK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Illusion of Life зараз.

Що таке Illusion of Life (SPARK)

SPARK — це експериментальний проєкт, ініційований IllusionOfLife, що зосереджений на наративі «розширення можливостей штучного інтелекту + розвиток, керований спільнотою», і має на меті створити перший підприємницький віртуальний організм та дослідити межі оповіді за допомогою штучного інтелекту.

Проєкт Illusion of Life доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Illusion of Life. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SPARK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Illusion of Life у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Illusion of Life безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Illusion of Life (USD)

Скільки коштуватиме Illusion of Life (SPARK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Illusion of Life (SPARK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Illusion of Life.

Перегляньте прогноз ціни Illusion of Life вже зараз!

Токеноміка Illusion of Life (SPARK)

Розуміння токеноміки Illusion of Life (SPARK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPARK зараз!

Як купити Illusion of Life (SPARK)

Шукаєте як купити Illusion of Life? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Illusion of Life на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPARK до місцевих валют

Ресурс Illusion of Life

Щоб дізнатися більше про Illusion of Life, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Illusion of Life

Скільки сьогодні коштує Illusion of Life (SPARK)?
Актуальна ціна SPARK у USD становить 0,003 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPARK до USD?
Поточна ціна SPARK до USD — $ 0,003. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Illusion of Life?
Ринкова капіталізація SPARK — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPARK?
Циркуляційна пропозиція SPARK — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPARK?
SPARK досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPARK?
Історична мінімальна ціна SPARK становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SPARK?
Актуальний обсяг торгівлі SPARK за 24 години — $ 60,18K USD.
Чи підніметься ціна SPARK цього року?
SPARK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPARK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Illusion of Life (SPARK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SPARK до USD

Сума

SPARK
SPARK
USD
USD

1 SPARK = 0,003 USD

Торгувати SPARK

SPARK/USDT
$0,003025
$0,003025$0,003025
+3,56%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --