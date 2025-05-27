Що таке SPACEM TOKEN (SPACEM)

SpaceM - це найкраща екосистема Web3, яка об'єднує різноманітні можливості для заробітку, включаючи SocialFi, RealFi, GameFi, рішення Fiat2Crypto і багато іншого. Токени $SPACEM, створені на основі технології Avalanche, надають користувачам безпечні, швидкі транзакції та стабільний пасивний дохід через ноди.

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Прогноз курсу SPACEM TOKEN

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Історія ціни SPACEM TOKEN

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SPACEM до місцевих валют

1 SPACEM до VND ₫ 17,076906 1 SPACEM до AUD A$ 0,0010323 1 SPACEM до GBP ￡ 0,00049284 1 SPACEM до EUR € 0,00058608 1 SPACEM до USD $ 0,000666 1 SPACEM до MYR RM 0,00281718 1 SPACEM до TRY ₺ 0,02598066 1 SPACEM до JPY ¥ 0,09615708 1 SPACEM до RUB ₽ 0,05343984 1 SPACEM до INR ₹ 0,05682978 1 SPACEM до IDR Rp 10,91803104 1 SPACEM до KRW ₩ 0,91608966 1 SPACEM до PHP ₱ 0,03700962 1 SPACEM до EGP ￡E. 0,03316014 1 SPACEM до BRL R$ 0,0037629 1 SPACEM до CAD C$ 0,00091242 1 SPACEM до BDT ৳ 0,08130528 1 SPACEM до NGN ₦ 1,05546348 1 SPACEM до UAH ₴ 0,02775888 1 SPACEM до VES Bs 0,062604 1 SPACEM до PKR Rs 0,18755226 1 SPACEM до KZT ₸ 0,33910056 1 SPACEM до THB ฿ 0,02183814 1 SPACEM до TWD NT$ 0,01998666 1 SPACEM до AED د.إ 0,00244422 1 SPACEM до CHF Fr 0,00054612 1 SPACEM до HKD HK$ 0,00521478 1 SPACEM до MAD .د.م 0,00614718 1 SPACEM до MXN $ 0,01280718

Ресурс SPACEM TOKEN

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