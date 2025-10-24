Що таке Smart Pocket (SP)

Токен SP є базовою валютою токенів IP. Він служить універсальною економічною мовою, яка поєднує всіх персонажів, історії та твори мистецтва. З цього моменту починається нова ера, в якій творці та шанувальники з усього світу діляться своїми мріями за допомогою єдиної валюти, а цінності вільно циркулюють між ними. Токен SP є базовою валютою токенів IP. Він служить універсальною економічною мовою, яка поєднує всіх персонажів, історії та твори мистецтва. З цього моменту починається нова ера, в якій творці та шанувальники з усього світу діляться своїми мріями за допомогою єдиної валюти, а цінності вільно циркулюють між ними.

Проєкт Smart Pocket доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Smart Pocket. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу SP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Smart Pocket у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Smart Pocket безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Smart Pocket (USD)

Скільки коштуватиме Smart Pocket (SP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Smart Pocket (SP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Smart Pocket.

Перегляньте прогноз ціни Smart Pocket вже зараз!

Токеноміка Smart Pocket (SP)

Розуміння токеноміки Smart Pocket (SP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SP зараз!

Як купити Smart Pocket (SP)

Шукаєте як купити Smart Pocket? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Smart Pocket на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SP до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Smart Pocket

Щоб дізнатися більше про Smart Pocket, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Smart Pocket Скільки сьогодні коштує Smart Pocket (SP)? Актуальна ціна SP у USD становить 0,013076 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна SP до USD? $ 0,013076 . Перегляньте Поточна ціна SP до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Smart Pocket? Ринкова капіталізація SP — $ 13,61M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція SP? Циркуляційна пропозиція SP — 1,04B USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) SP? SP досяг історичної максимальної ціни у 0,023315600067172444 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SP? Історична мінімальна ціна SP становила 0,002919119255657682 USD . Який обсяг торгівлі SP? Актуальний обсяг торгівлі SP за 24 години — $ 170,67K USD . Чи підніметься ціна SP цього року? SP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SP для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Smart Pocket (SP)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році