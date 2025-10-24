Актуальна ціна Smart Pocket сьогодні становить 0.013076 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Smart Pocket сьогодні становить 0.013076 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SP на MEXC вже зараз.

Логотип Smart Pocket

Курс Smart Pocket (SP)

Актуальна ціна 1 SP до USD:

$0,013076
$0,013076$0,013076
-2,96%1D
USD
Графік ціни Smart Pocket (SP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Smart Pocket (SP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,012895
$ 0,012895$ 0,012895
Мін. за 24 год
$ 0,0138
$ 0,0138$ 0,0138
Макс. за 24 год

$ 0,012895
$ 0,012895$ 0,012895

$ 0,0138
$ 0,0138$ 0,0138

$ 0,023315600067172444
$ 0,023315600067172444$ 0,023315600067172444

$ 0,002919119255657682
$ 0,002919119255657682$ 0,002919119255657682

-1,13%

-2,96%

+18,67%

+18,67%

Актуальна ціна Smart Pocket (SP) становить $ 0,013076. За останні 24 години SP торгувався між мінімумом у $ 0,012895 і максимумом у $ 0,0138, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SP становить $ 0,023315600067172444, тоді як його історичний мінімум — $ 0,002919119255657682.

Що стосується короткострокових результатів, то SP змінився на -1,13% за останню годину, -2,96% за 24 години та на +18,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Smart Pocket (SP)

No.1015

$ 13,61M
$ 13,61M$ 13,61M

$ 170,67K
$ 170,67K$ 170,67K

$ 1,31B
$ 1,31B$ 1,31B

1,04B
1,04B 1,04B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

1,04%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Smart Pocket — $ 13,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 170,67K. Циркуляційна пропозиція SP — 1,04B, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,31B.

Історія ціни Smart Pocket (SP) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Smart Pocket за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00039886-2,96%
30 днів$ +0,012826+5 130,40%
60 днів$ +0,012826+5 130,40%
90 днів$ +0,012826+5 130,40%
Зміна ціни Smart Pocket сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SP на $ -0,00039886 (-2,96%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Smart Pocket за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,012826 (+5 130,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Smart Pocket за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SP змінився на $ +0,012826 (+5 130,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Smart Pocket за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,012826 (+5 130,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Smart Pocket (SP)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Smart Pocket зараз.

Що таке Smart Pocket (SP)

Токен SP є базовою валютою токенів IP. Він служить універсальною економічною мовою, яка поєднує всіх персонажів, історії та твори мистецтва. З цього моменту починається нова ера, в якій творці та шанувальники з усього світу діляться своїми мріями за допомогою єдиної валюти, а цінності вільно циркулюють між ними.

Проєкт Smart Pocket доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Smart Pocket. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SP, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Smart Pocket у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Smart Pocket безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Smart Pocket (USD)

Скільки коштуватиме Smart Pocket (SP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Smart Pocket (SP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Smart Pocket.

Перегляньте прогноз ціни Smart Pocket вже зараз!

Токеноміка Smart Pocket (SP)

Розуміння токеноміки Smart Pocket (SP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SP зараз!

Як купити Smart Pocket (SP)

Шукаєте як купити Smart Pocket? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Smart Pocket на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SP до місцевих валют

1 Smart Pocket (SP) до VND
344,09494
1 Smart Pocket (SP) до AUD
A$0,02000628
1 Smart Pocket (SP) до GBP
0,009807
1 Smart Pocket (SP) до EUR
0,01124536
1 Smart Pocket (SP) до USD
$0,013076
1 Smart Pocket (SP) до MYR
RM0,05518072
1 Smart Pocket (SP) до TRY
0,5498458
1 Smart Pocket (SP) до JPY
¥1,987552
1 Smart Pocket (SP) до ARS
ARS$19,40046892
1 Smart Pocket (SP) до RUB
1,06451716
1 Smart Pocket (SP) до INR
1,147419
1 Smart Pocket (SP) до IDR
Rp217,93324616
1 Smart Pocket (SP) до PHP
0,76638436
1 Smart Pocket (SP) до EGP
￡E.0,62228684
1 Smart Pocket (SP) до BRL
R$0,07034888
1 Smart Pocket (SP) до CAD
C$0,0183064
1 Smart Pocket (SP) до BDT
1,5978872
1 Smart Pocket (SP) до NGN
19,0889986
1 Smart Pocket (SP) до COP
$51,078125
1 Smart Pocket (SP) до ZAR
R.0,22660708
1 Smart Pocket (SP) до UAH
0,54644604
1 Smart Pocket (SP) до TZS
T.Sh.32,52733456
1 Smart Pocket (SP) до VES
Bs2,772112
1 Smart Pocket (SP) до CLP
$12,369896
1 Smart Pocket (SP) до PKR
Rs3,69161632
1 Smart Pocket (SP) до KZT
7,01867376
1 Smart Pocket (SP) до THB
฿0,42863128
1 Smart Pocket (SP) до TWD
NT$0,4027408
1 Smart Pocket (SP) до AED
د.إ0,04798892
1 Smart Pocket (SP) до CHF
Fr0,01033004
1 Smart Pocket (SP) до HKD
HK$0,10160052
1 Smart Pocket (SP) до AMD
֏4,98888628
1 Smart Pocket (SP) до MAD
.د.م0,12069148
1 Smart Pocket (SP) до MXN
$0,2405984
1 Smart Pocket (SP) до SAR
ريال0,049035
1 Smart Pocket (SP) до ETB
Br1,97460676
1 Smart Pocket (SP) до KES
KSh1,68497336
1 Smart Pocket (SP) до JOD
د.أ0,009270884
1 Smart Pocket (SP) до PLN
0,04759664
1 Smart Pocket (SP) до RON
лв0,05714212
1 Smart Pocket (SP) до SEK
kr0,12278364
1 Smart Pocket (SP) до BGN
лв0,02196768
1 Smart Pocket (SP) до HUF
Ft4,39523588
1 Smart Pocket (SP) до CZK
0,27381144
1 Smart Pocket (SP) до KWD
د.ك0,004001256
1 Smart Pocket (SP) до ILS
0,04302004
1 Smart Pocket (SP) до BOB
Bs0,09009364
1 Smart Pocket (SP) до AZN
0,0222292
1 Smart Pocket (SP) до TJS
SM0,12069148
1 Smart Pocket (SP) до GEL
0,03543596
1 Smart Pocket (SP) до AOA
Kz11,96336316
1 Smart Pocket (SP) до BHD
.د.ب0,004916576
1 Smart Pocket (SP) до BMD
$0,013076
1 Smart Pocket (SP) до DKK
kr0,08407868
1 Smart Pocket (SP) до HNL
L0,34246044
1 Smart Pocket (SP) до MUR
0,59521952
1 Smart Pocket (SP) до NAD
$0,22647632
1 Smart Pocket (SP) до NOK
kr0,13049848
1 Smart Pocket (SP) до NZD
$0,02262148
1 Smart Pocket (SP) до PAB
B/.0,013076
1 Smart Pocket (SP) до PGK
K0,05504996
1 Smart Pocket (SP) до QAR
ر.ق0,04746588
1 Smart Pocket (SP) до RSD
дин.1,31976068
1 Smart Pocket (SP) до UZS
soʻm157,54213244
1 Smart Pocket (SP) до ALL
L1,0879232
1 Smart Pocket (SP) до ANG
ƒ0,02340604
1 Smart Pocket (SP) до AWG
ƒ0,0235368
1 Smart Pocket (SP) до BBD
$0,026152
1 Smart Pocket (SP) до BAM
KM0,02196768
1 Smart Pocket (SP) до BIF
Fr38,456516
1 Smart Pocket (SP) до BND
$0,01686804
1 Smart Pocket (SP) до BSD
$0,013076
1 Smart Pocket (SP) до JMD
$2,0928138
1 Smart Pocket (SP) до KHR
52,51400056
1 Smart Pocket (SP) до KMF
Fr5,544224
1 Smart Pocket (SP) до LAK
284,26086388
1 Smart Pocket (SP) до LKR
රු3,95758216
1 Smart Pocket (SP) до MDL
L0,22124592
1 Smart Pocket (SP) до MGA
Ar58,37492528
1 Smart Pocket (SP) до MOP
P0,10434648
1 Smart Pocket (SP) до MVR
0,2000628
1 Smart Pocket (SP) до MWK
MK22,6227876
1 Smart Pocket (SP) до MZN
MT0,83568716
1 Smart Pocket (SP) до NPR
रु1,83286292
1 Smart Pocket (SP) до PYG
92,081192
1 Smart Pocket (SP) до RWF
Fr18,947124
1 Smart Pocket (SP) до SBD
$0,10748472
1 Smart Pocket (SP) до SCR
0,18057956
1 Smart Pocket (SP) до SRD
$0,51898644
1 Smart Pocket (SP) до SVC
$0,11402272
1 Smart Pocket (SP) до SZL
L0,22634556
1 Smart Pocket (SP) до TMT
m0,045766
1 Smart Pocket (SP) до TND
د.ت0,03831268
1 Smart Pocket (SP) до TTD
$0,08839376
1 Smart Pocket (SP) до UGX
Sh45,556784
1 Smart Pocket (SP) до XAF
Fr7,374864
1 Smart Pocket (SP) до XCD
$0,0353052
1 Smart Pocket (SP) до XOF
Fr7,374864
1 Smart Pocket (SP) до XPF
Fr1,333752
1 Smart Pocket (SP) до BWP
P0,17482612
1 Smart Pocket (SP) до BZD
$0,026152
1 Smart Pocket (SP) до CVE
$1,2409124
1 Smart Pocket (SP) до DJF
Fr2,314452
1 Smart Pocket (SP) до DOP
$0,83267968
1 Smart Pocket (SP) до DZD
د.ج1,70615648
1 Smart Pocket (SP) до FJD
$0,02994404
1 Smart Pocket (SP) до GNF
Fr112,71512
1 Smart Pocket (SP) до GTQ
Q0,09990064
1 Smart Pocket (SP) до GYD
$2,72804588
1 Smart Pocket (SP) до ISK
kr1,595272

Ресурс Smart Pocket

Щоб дізнатися більше про Smart Pocket, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSmart Pocket
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Smart Pocket

Скільки сьогодні коштує Smart Pocket (SP)?
Актуальна ціна SP у USD становить 0,013076 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SP до USD?
Поточна ціна SP до USD — $ 0,013076. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Smart Pocket?
Ринкова капіталізація SP — $ 13,61M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SP?
Циркуляційна пропозиція SP — 1,04B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SP?
SP досяг історичної максимальної ціни у 0,023315600067172444 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SP?
Історична мінімальна ціна SP становила 0,002919119255657682 USD.
Який обсяг торгівлі SP?
Актуальний обсяг торгівлі SP за 24 години — $ 170,67K USD.
Чи підніметься ціна SP цього року?
SP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:22:18 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SP до USD

Сума

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0,013076 USD

Торгувати SP

SP/USDT
$0,013076
$0,013076$0,013076
-2,96%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --