Токеноміка Sovrun (SOVRN) Дізнайтеся ключову інформацію про Sovrun (SOVRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sovrun (SOVRN) Sovrun переосмислює ігровий процес, надаючи гравцям можливість володіти своїми цифровими активами та перетворюватися з учасників на архітекторів своїх віртуальних світів. Екосистема охоплює широкий спектр інновацій, починаючи з таких низькопробних, як NFT та володіння на основі токенів, і закінчуючи високопробним досвідом, таким як спільна творчість у повністю ончейн-іграх та автономних світах (AWs). Від створення активів до економіки, керованої гравцями, та вільного створення композитних та модульних середовищ – Sovrun є першопроходцем наступної ери інтерактивних розваг, де глибша участь, розширення можливостей та залучення визначають майбутнє ігор. Офіційний вебсайт: www.sovrun.org Whitepaper: https://litepaper.sovrun.org/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Купити SOVRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sovrun (SOVRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sovrun (SOVRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,50M $ 1,50M $ 1,50M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 188,73M $ 188,73M $ 188,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,93M $ 7,93M $ 7,93M Історичний максимум: $ 0,275 $ 0,275 $ 0,275 Історичний мінімум: $ 0,007552228162841145 $ 0,007552228162841145 $ 0,007552228162841145 Поточна ціна: $ 0,007925 $ 0,007925 $ 0,007925 Дізнайтеся більше про ціну Sovrun (SOVRN)

Токеноміка Sovrun (SOVRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sovrun (SOVRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOVRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOVRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOVRN, досліджуйте ціну токена SOVRN в реальному часі!

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