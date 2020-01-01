Токеноміка The Unfettered Souls (SOULS) Дізнайтеся ключову інформацію про The Unfettered Souls (SOULS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Unfettered Souls (SOULS) The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Офіційний вебсайт: https://theunfettered.io/ Whitepaper: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Купити SOULS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Unfettered Souls (SOULS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Unfettered Souls (SOULS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 299.88K $ 299.88K $ 299.88K Загальна пропозиція: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Циркуляційна пропозиція: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (повністю розведена вартість): $ 589.50K $ 589.50K $ 589.50K Історичний максимум: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Історичний мінімум: $ 0.000261032726782642 $ 0.000261032726782642 $ 0.000261032726782642 Поточна ціна: $ 0.000262 $ 0.000262 $ 0.000262 Дізнайтеся більше про ціну The Unfettered Souls (SOULS)

Токеноміка The Unfettered Souls (SOULS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Unfettered Souls (SOULS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOULS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOULS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOULS, досліджуйте ціну токена SOULS в реальному часі!

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