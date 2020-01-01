Токеноміка Sora (SORA) Дізнайтеся ключову інформацію про Sora (SORA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sora (SORA) Відкрийте для себе майбутнє відеовиробництва разом із SORA, новаторським проєктом токенів на стику технології блокчейн та штучного інтелекту. Офіційний вебсайт: https://sora-ai.vip/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Купити SORA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sora (SORA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sora (SORA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,02559 $ 0,02559 $ 0,02559 Історичний мінімум: $ 0,000010247393960688 $ 0,000010247393960688 $ 0,000010247393960688 Поточна ціна: $ 0,0002875 $ 0,0002875 $ 0,0002875 Дізнайтеся більше про ціну Sora (SORA)

Токеноміка Sora (SORA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sora (SORA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SORA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SORA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SORA, досліджуйте ціну токена SORA в реальному часі!

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