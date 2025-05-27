Що таке SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

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Прогноз курсу SophiaVerse

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Історія ціни SophiaVerse

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SOPHIA до місцевих валют

1 SOPHIA до VND ₫ 129,589614 1 SOPHIA до AUD A$ 0,0078337 1 SOPHIA до GBP ￡ 0,00373996 1 SOPHIA до EUR € 0,00444752 1 SOPHIA до USD $ 0,005054 1 SOPHIA до MYR RM 0,02137842 1 SOPHIA до TRY ₺ 0,19715654 1 SOPHIA до JPY ¥ 0,72969652 1 SOPHIA до RUB ₽ 0,40553296 1 SOPHIA до INR ₹ 0,43125782 1 SOPHIA до IDR Rp 82,85244576 1 SOPHIA до KRW ₩ 6,95182754 1 SOPHIA до PHP ₱ 0,28085078 1 SOPHIA до EGP ￡E. 0,25163866 1 SOPHIA до BRL R$ 0,0285551 1 SOPHIA до CAD C$ 0,00692398 1 SOPHIA до BDT ৳ 0,61699232 1 SOPHIA до NGN ₦ 8,00947812 1 SOPHIA до UAH ₴ 0,21065072 1 SOPHIA до VES Bs 0,475076 1 SOPHIA до PKR Rs 1,42325694 1 SOPHIA до KZT ₸ 2,57329464 1 SOPHIA до THB ฿ 0,16572066 1 SOPHIA до TWD NT$ 0,15167054 1 SOPHIA до AED د.إ 0,01854818 1 SOPHIA до CHF Fr 0,00414428 1 SOPHIA до HKD HK$ 0,03957282 1 SOPHIA до MAD .د.م 0,04664842 1 SOPHIA до MXN $ 0,09718842

Ресурс SophiaVerse

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