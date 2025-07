Дізнайтеся ключову інформацію про SOON (SOON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка SOON (SOON)

Інформація SOON (SOON)

SOON створений для того, щоб забезпечити найкращий досвід торгівлі ончейн. Крім основної мережі SOON, SOON Stack та InterSOON, інтеграція LiveTrade та simpfor.fun ще більше зміцнює бачення SOON, створюючи супер портал для користувачів Web2 за допомогою платформ для прямих трансляцій.