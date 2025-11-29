Somnia — це найшвидший та найбільш економічно ефективний EVM-блокчейн рівня 1, здатний обробляти понад 1 мільйон транзакцій за секунду зі субсекундною обробкою та комісіями менш ніж у цент. Завдяки такій продуктивності Somnia забезпечує повністю ончейн-досвід у реальному часі, що виходить за межі фінансових застосунків. Це ідеальний фундамент для створення масштабних ігор, соціальних платформ, економік метавсесвіту та застосунків на базі штучного інтелекту. Архітектура Somnia підтримує повністю композиційні системи, надаючи розробникам можливість створювати цікаві, інтелектуальні та інтерактивні цифрові середовища, здатні масштабуватися до мільйонів користувачів.