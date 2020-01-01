Токеноміка Soldex (SOLX) Дізнайтеся ключову інформацію про Soldex (SOLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Soldex (SOLX) The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Офіційний вебсайт: https://soldex.ai/ Whitepaper: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Купити SOLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Soldex (SOLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Soldex (SOLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 94,97K $ 94,97K $ 94,97K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 420,41M $ 420,41M $ 420,41M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Історичний мінімум: $ 0,000026885078873052 $ 0,000026885078873052 $ 0,000026885078873052 Поточна ціна: $ 0,00022591 $ 0,00022591 $ 0,00022591 Дізнайтеся більше про ціну Soldex (SOLX)

Токеноміка Soldex (SOLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Soldex (SOLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLX, досліджуйте ціну токена SOLX в реальному часі!

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