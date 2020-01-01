Токеноміка SOLVEX (SOLVEX) Дізнайтеся ключову інформацію про SOLVEX (SOLVEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SOLVEX (SOLVEX) Проєкт Solvex має на меті надати набагато більше, ніж просто конфіденційність, адаптуючись до цієї трансформації технології блокчейн і створюючи ширший спектр варіантів використання. Потужна інфраструктура Privapp Network та її користувацька база, що налічує понад 10 000 власників, дають Solvex значну перевагу у цій трансформації. Solvex спрощує складність технології блокчейн, перетворюючи її на зручну для користувача структуру, і таким чином створює доступну, відповідну до нормативних вимог екосистему для кожного. Основна місія Solvex полягає в тому, щоб поєднати всі переваги блокчейну з простотою використання, надаючи людям надійний, практичний та інноваційний досвід, тим самим створивши міцний міст між світом блокчейну та реальним світом. Офіційний вебсайт: https://solvex.network/ Whitepaper: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Купити SOLVEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SOLVEX (SOLVEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SOLVEX (SOLVEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,00M $ 4,00M $ 4,00M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 49,53M $ 49,53M $ 49,53M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,492 $ 0,492 $ 0,492 Історичний мінімум: $ 0,002923721992189495 $ 0,002923721992189495 $ 0,002923721992189495 Поточна ціна: $ 0,0807 $ 0,0807 $ 0,0807 Дізнайтеся більше про ціну SOLVEX (SOLVEX)

Токеноміка SOLVEX (SOLVEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SOLVEX (SOLVEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLVEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLVEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLVEX, досліджуйте ціну токена SOLVEX в реальному часі!

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