Токеноміка Solama (SOLAMA) Дізнайтеся ключову інформацію про Solama (SOLAMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solama (SOLAMA) Solama — це офіційний "неофіційний" талісман Solana. Зберігаючи свою грайливу природу, SOLAMA прагне позиціювати себе як наступну значну сенсацію у сфері мемкоїнів у блокчейні Solana. Проєкт має на меті створити активну спільноту, яка поділяє інтерес до конвергенції криптовалюти та гумору. Унікальна розповідь SOLAMA в поєднанні з її чарівністю на тему лами прагне зацікавити користувачів, які шукають альтернативний і розважальний досвід у ширшому криптоландшафті. Офіційний вебсайт: https://www.solama.com/ Whitepaper: https://www.solama.com/blog/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Купити SOLAMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solama (SOLAMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solama (SOLAMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,97M $ 2,97M $ 2,97M Загальна пропозиція: $ 676,58M $ 676,58M $ 676,58M Циркуляційна пропозиція: $ 653,87M $ 653,87M $ 653,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,07M $ 3,07M $ 3,07M Історичний максимум: $ 0,1476 $ 0,1476 $ 0,1476 Історичний мінімум: $ 0,000005565803546526 $ 0,000005565803546526 $ 0,000005565803546526 Поточна ціна: $ 0,00454 $ 0,00454 $ 0,00454 Дізнайтеся більше про ціну Solama (SOLAMA)

Токеноміка Solama (SOLAMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solama (SOLAMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLAMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLAMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLAMA, досліджуйте ціну токена SOLAMA в реальному часі!

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