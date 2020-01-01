Токеноміка Stohn Coin (SOH) Дізнайтеся ключову інформацію про Stohn Coin (SOH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Stohn Coin (SOH) Stohn Coin ─ це децентралізована цифрова валюта, розроблена для швидких, безпечних та економічно ефективних транзакцій. На відміну від традиційних банківських систем, які покладаються на посередників, таких як банки або уряди, Stohn Coin працює на основі однорангової мережі, що базується на технології блокчейн. Це дозволяє користувачам надсилати та отримувати платежі напряму, з будь-якої точки світу, без затримок та високих комісій. Маючи обмежену пропозицію в 43 982 139 монет, Stohn Coin є дефляційною за своєю суттю, що робить її дефіцитним та потенційно цінним цифровим активом з часом. Нові монети випускаються шляхом майнінгу, а час блокування становить лише 5 хвилин, що забезпечує стабільний і передбачуваний випуск монет, одночасно захищаючи мережу. Офіційний вебсайт: https://stohncoin.org Whitepaper: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://stohnexplorer.com/ Купити SOH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Stohn Coin (SOH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Stohn Coin (SOH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 332,40K $ 332,40K $ 332,40K Історичний максимум: $ 0,0372 $ 0,0372 $ 0,0372 Історичний мінімум: $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 $ 0,002123899099248126 Поточна ціна: $ 0,00831 $ 0,00831 $ 0,00831 Дізнайтеся більше про ціну Stohn Coin (SOH)

Токеноміка Stohn Coin (SOH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Stohn Coin (SOH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOH, досліджуйте ціну токена SOH в реальному часі!

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