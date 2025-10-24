Актуальна ціна Sogni AI сьогодні становить 0.005071 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOGNI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOGNI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Sogni AI сьогодні становить 0.005071 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SOGNI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SOGNI на MEXC вже зараз.

Курс Sogni AI (SOGNI)

Актуальна ціна 1 SOGNI до USD:

$0,005079
$0,005079$0,005079
+2,17%1D
USD
Графік ціни Sogni AI (SOGNI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:21:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Sogni AI (SOGNI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,004921
$ 0,004921$ 0,004921
Мін. за 24 год
$ 0,005254
$ 0,005254$ 0,005254
Макс. за 24 год

$ 0,004921
$ 0,004921$ 0,004921

$ 0,005254
$ 0,005254$ 0,005254

--
----

--
----

+0,15%

+2,17%

-0,67%

-0,67%

Актуальна ціна Sogni AI (SOGNI) становить $ 0,005071. За останні 24 години SOGNI торгувався між мінімумом у $ 0,004921 і максимумом у $ 0,005254, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOGNI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SOGNI змінився на +0,15% за останню годину, +2,17% за 24 години та на -0,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 61,77K
$ 61,77K$ 61,77K

$ 50,71M
$ 50,71M$ 50,71M

--
----

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Sogni AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61,77K. Циркуляційна пропозиція SOGNI — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,71M.

Історія ціни Sogni AI (SOGNI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Sogni AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00010787+2,17%
30 днів$ +0,001924+61,13%
60 днів$ +0,001321+35,22%
90 днів$ +0,002151+73,66%
Зміна ціни Sogni AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SOGNI на $ +0,00010787 (+2,17%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sogni AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,001924 (+61,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sogni AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SOGNI змінився на $ +0,001321 (+35,22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sogni AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,002151 (+73,66%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sogni AI (SOGNI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sogni AI зараз.

Що таке Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI підтримує децентралізовану творчу мережу, запрошуючи учасників (художників, кураторів, розробників) до участі у своїй Генеративній мережі, використовуючи модель DEPIN (децентралізована мережа фізичної інфраструктури) для розміщення ШІ-моделей та потужності рендерингу.

Проєкт Sogni AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Sogni AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SOGNI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Sogni AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Sogni AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Sogni AI (USD)

Скільки коштуватиме Sogni AI (SOGNI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Sogni AI (SOGNI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Sogni AI.

Перегляньте прогноз ціни Sogni AI вже зараз!

Токеноміка Sogni AI (SOGNI)

Розуміння токеноміки Sogni AI (SOGNI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SOGNI зараз!

Як купити Sogni AI (SOGNI)

Шукаєте як купити Sogni AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Sogni AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SOGNI до місцевих валют

1 Sogni AI (SOGNI) до VND
133,443365
1 Sogni AI (SOGNI) до AUD
A$0,00775863
1 Sogni AI (SOGNI) до GBP
0,00380325
1 Sogni AI (SOGNI) до EUR
0,00436106
1 Sogni AI (SOGNI) до USD
$0,005071
1 Sogni AI (SOGNI) до MYR
RM0,02139962
1 Sogni AI (SOGNI) до TRY
0,21323555
1 Sogni AI (SOGNI) до JPY
¥0,770792
1 Sogni AI (SOGNI) до ARS
ARS$7,52369057
1 Sogni AI (SOGNI) до RUB
0,41283011
1 Sogni AI (SOGNI) до INR
0,44498025
1 Sogni AI (SOGNI) до IDR
Rp84,51663286
1 Sogni AI (SOGNI) до PHP
0,29721131
1 Sogni AI (SOGNI) до EGP
￡E.0,24132889
1 Sogni AI (SOGNI) до BRL
R$0,02728198
1 Sogni AI (SOGNI) до CAD
C$0,0070994
1 Sogni AI (SOGNI) до BDT
0,6196762
1 Sogni AI (SOGNI) до NGN
7,40289935
1 Sogni AI (SOGNI) до COP
$19,80859375
1 Sogni AI (SOGNI) до ZAR
R.0,08788043
1 Sogni AI (SOGNI) до UAH
0,21191709
1 Sogni AI (SOGNI) до TZS
T.Sh.12,61441676
1 Sogni AI (SOGNI) до VES
Bs1,075052
1 Sogni AI (SOGNI) до CLP
$4,797166
1 Sogni AI (SOGNI) до PKR
Rs1,43164472
1 Sogni AI (SOGNI) до KZT
2,72190996
1 Sogni AI (SOGNI) до THB
฿0,16622738
1 Sogni AI (SOGNI) до TWD
NT$0,1561868
1 Sogni AI (SOGNI) до AED
د.إ0,01861057
1 Sogni AI (SOGNI) до CHF
Fr0,00400609
1 Sogni AI (SOGNI) до HKD
HK$0,03940167
1 Sogni AI (SOGNI) до AMD
֏1,93473863
1 Sogni AI (SOGNI) до MAD
.د.م0,04680533
1 Sogni AI (SOGNI) до MXN
$0,0933064
1 Sogni AI (SOGNI) до SAR
ريال0,01901625
1 Sogni AI (SOGNI) до ETB
Br0,76577171
1 Sogni AI (SOGNI) до KES
KSh0,65344906
1 Sogni AI (SOGNI) до JOD
د.أ0,003595339
1 Sogni AI (SOGNI) до PLN
0,01845844
1 Sogni AI (SOGNI) до RON
лв0,02216027
1 Sogni AI (SOGNI) до SEK
kr0,04761669
1 Sogni AI (SOGNI) до BGN
лв0,00851928
1 Sogni AI (SOGNI) до HUF
Ft1,70451523
1 Sogni AI (SOGNI) до CZK
0,10618674
1 Sogni AI (SOGNI) до KWD
د.ك0,001551726
1 Sogni AI (SOGNI) до ILS
0,01668359
1 Sogni AI (SOGNI) до BOB
Bs0,03493919
1 Sogni AI (SOGNI) до AZN
0,0086207
1 Sogni AI (SOGNI) до TJS
SM0,04680533
1 Sogni AI (SOGNI) до GEL
0,01374241
1 Sogni AI (SOGNI) до AOA
Kz4,63950861
1 Sogni AI (SOGNI) до BHD
.د.ب0,001906696
1 Sogni AI (SOGNI) до BMD
$0,005071
1 Sogni AI (SOGNI) до DKK
kr0,03260653
1 Sogni AI (SOGNI) до HNL
L0,13280949
1 Sogni AI (SOGNI) до MUR
0,23083192
1 Sogni AI (SOGNI) до NAD
$0,08782972
1 Sogni AI (SOGNI) до NOK
kr0,05060858
1 Sogni AI (SOGNI) до NZD
$0,00877283
1 Sogni AI (SOGNI) до PAB
B/.0,005071
1 Sogni AI (SOGNI) до PGK
K0,02134891
1 Sogni AI (SOGNI) до QAR
ر.ق0,01840773
1 Sogni AI (SOGNI) до RSD
дин.0,51181603
1 Sogni AI (SOGNI) до UZS
soʻm61,09637149
1 Sogni AI (SOGNI) до ALL
L0,4219072
1 Sogni AI (SOGNI) до ANG
ƒ0,00907709
1 Sogni AI (SOGNI) до AWG
ƒ0,0091278
1 Sogni AI (SOGNI) до BBD
$0,010142
1 Sogni AI (SOGNI) до BAM
KM0,00851928
1 Sogni AI (SOGNI) до BIF
Fr14,913811
1 Sogni AI (SOGNI) до BND
$0,00654159
1 Sogni AI (SOGNI) до BSD
$0,005071
1 Sogni AI (SOGNI) до JMD
$0,81161355
1 Sogni AI (SOGNI) до KHR
20,36544026
1 Sogni AI (SOGNI) до KMF
Fr2,150104
1 Sogni AI (SOGNI) до LAK
110,23912823
1 Sogni AI (SOGNI) до LKR
රු1,53478886
1 Sogni AI (SOGNI) до MDL
L0,08580132
1 Sogni AI (SOGNI) до MGA
Ar22,63836388
1 Sogni AI (SOGNI) до MOP
P0,04046658
1 Sogni AI (SOGNI) до MVR
0,0775863
1 Sogni AI (SOGNI) до MWK
MK8,7733371
1 Sogni AI (SOGNI) до MZN
MT0,32408761
1 Sogni AI (SOGNI) до NPR
रु0,71080207
1 Sogni AI (SOGNI) до PYG
35,709982
1 Sogni AI (SOGNI) до RWF
Fr7,347879
1 Sogni AI (SOGNI) до SBD
$0,04168362
1 Sogni AI (SOGNI) до SCR
0,07003051
1 Sogni AI (SOGNI) до SRD
$0,20126799
1 Sogni AI (SOGNI) до SVC
$0,04421912
1 Sogni AI (SOGNI) до SZL
L0,08777901
1 Sogni AI (SOGNI) до TMT
m0,0177485
1 Sogni AI (SOGNI) до TND
د.ت0,01485803
1 Sogni AI (SOGNI) до TTD
$0,03427996
1 Sogni AI (SOGNI) до UGX
Sh17,667364
1 Sogni AI (SOGNI) до XAF
Fr2,860044
1 Sogni AI (SOGNI) до XCD
$0,0136917
1 Sogni AI (SOGNI) до XOF
Fr2,860044
1 Sogni AI (SOGNI) до XPF
Fr0,517242
1 Sogni AI (SOGNI) до BWP
P0,06779927
1 Sogni AI (SOGNI) до BZD
$0,010142
1 Sogni AI (SOGNI) до CVE
$0,4812379
1 Sogni AI (SOGNI) до DJF
Fr0,897567
1 Sogni AI (SOGNI) до DOP
$0,32292128
1 Sogni AI (SOGNI) до DZD
د.ج0,66166408
1 Sogni AI (SOGNI) до FJD
$0,01161259
1 Sogni AI (SOGNI) до GNF
Fr43,71202
1 Sogni AI (SOGNI) до GTQ
Q0,03874244
1 Sogni AI (SOGNI) до GYD
$1,05796273
1 Sogni AI (SOGNI) до ISK
kr0,618662

Ресурс Sogni AI

Щоб дізнатися більше про Sogni AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSogni AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Sogni AI

Скільки сьогодні коштує Sogni AI (SOGNI)?
Актуальна ціна SOGNI у USD становить 0,005071 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SOGNI до USD?
Поточна ціна SOGNI до USD — $ 0,005071. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Sogni AI?
Ринкова капіталізація SOGNI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SOGNI?
Циркуляційна пропозиція SOGNI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SOGNI?
SOGNI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SOGNI?
Історична мінімальна ціна SOGNI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SOGNI?
Актуальний обсяг торгівлі SOGNI за 24 години — $ 61,77K USD.
Чи підніметься ціна SOGNI цього року?
SOGNI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SOGNI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:21:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sogni AI (SOGNI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 SOGNI = 0,005071 USD

