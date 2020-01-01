Токеноміка Solana Name Service (SNS) Дізнайтеся ключову інформацію про Solana Name Service (SNS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solana Name Service (SNS) Solana Name Service (SNS) — це децентралізований протокол іменування на блокчейні Solana, розроблений для спрощення та покращення взаємодії користувачів в екосистемі Web3. Відображаючи складні блокчейн-адреси у зрозумілі для користувачів імена, такі як «yourname.sol», SNS має на меті зробити технологію блокчейну більш доступною для ширшої аудиторії. Офіційний вебсайт: https://www.sns.id/ Whitepaper: https://www.sns.id/files/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/SNS8DJbHc34nKySHVhLGMUUE72ho6igvJaxtq9T3cX3 Купити SNS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solana Name Service (SNS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solana Name Service (SNS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,008 $ 0,008 $ 0,008 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,002216 $ 0,002216 $ 0,002216 Дізнайтеся більше про ціну Solana Name Service (SNS)

Токеноміка Solana Name Service (SNS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solana Name Service (SNS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNS, досліджуйте ціну токена SNS в реальному часі!

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