Токеноміка SHEN-RON PROJECT (SNRN) Дізнайтеся ключову інформацію про SHEN-RON PROJECT (SNRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SHEN-RON PROJECT (SNRN) У межах нової парадигми, яка стверджує, що "старіння виліковне", цей проєкт має на меті задовольнити фундаментальне бажання сучасних людей насолоджуватися довгим і повноцінним життям, залишаючись при цьому людиною, яка може любити себе завжди. Офіційний вебсайт: https://snrn.io/ Whitepaper: https://snrn.io/cmn/img/wp.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x5e9eef4353b796e0ac11121b4b6be17264d9c9b8 Купити SNRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SHEN-RON PROJECT (SNRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHEN-RON PROJECT (SNRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 5 $ 5 $ 5 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0008 $ 0,0008 $ 0,0008 Дізнайтеся більше про ціну SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Токеноміка SHEN-RON PROJECT (SNRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SHEN-RON PROJECT (SNRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNRN, досліджуйте ціну токена SNRN в реальному часі!

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