Токеноміка SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Токеноміка SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Дізнайтеся ключову інформацію про SHEN-RON PROJECT (SNRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація SHEN-RON PROJECT (SNRN)

У межах нової парадигми, яка стверджує, що "старіння виліковне", цей проєкт має на меті задовольнити фундаментальне бажання сучасних людей насолоджуватися довгим і повноцінним життям, залишаючись при цьому людиною, яка може любити себе завжди.

Офіційний вебсайт:
https://snrn.io/
Whitepaper:
https://snrn.io/cmn/img/wp.pdf
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x5e9eef4353b796e0ac11121b4b6be17264d9c9b8

Токеноміка та аналіз ціни SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHEN-RON PROJECT (SNRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
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Загальна пропозиція:
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Циркуляційна пропозиція:
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FDV (повністю розведена вартість):
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Історичний максимум:
$ 5
$ 5$ 5
Історичний мінімум:
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Поточна ціна:
$ 0,0008
$ 0,0008$ 0,0008

Токеноміка SHEN-RON PROJECT (SNRN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки SHEN-RON PROJECT (SNRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SNRN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNRN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNRN, досліджуйте ціну токена SNRN в реальному часі!

Як купити SNRN

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Історія ціни SHEN-RON PROJECT (SNRN)

Аналіз історії ціни SNRN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни SNRN

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.