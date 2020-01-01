Токеноміка Spain National Fan (SNFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Spain National Fan (SNFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spain National Fan (SNFT) The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Офіційний вебсайт: https://www.bitci.com/ Оглядач блокчейну: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Купити SNFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spain National Fan (SNFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spain National Fan (SNFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 534,57K $ 534,57K $ 534,57K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 22,90M $ 22,90M $ 22,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,33M $ 2,33M $ 2,33M Історичний максимум: $ 0,8735 $ 0,8735 $ 0,8735 Історичний мінімум: $ 0,006959526514589207 $ 0,006959526514589207 $ 0,006959526514589207 Поточна ціна: $ 0,02334 $ 0,02334 $ 0,02334 Дізнайтеся більше про ціну Spain National Fan (SNFT)

Токеноміка Spain National Fan (SNFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spain National Fan (SNFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SNFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SNFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SNFT, досліджуйте ціну токена SNFT в реальному часі!

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