Токеноміка Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Токеноміка Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Дізнайтеся ключову інформацію про Real Smurf Cat (SMURFCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (також відомий як Shailushai) — це дефляційний мемкоїн, запущений на Ethereum. Ця криптовалюта була створена як данина поваги інтернет-мему Smurf Cat, який був створений Нейтом Халлінаном, і який нещодавно став популярним у ТікТоці. Мем обігрує ідею, що кіт-смурфик на зображенні зовсім не оброблений фотошопом, і що він є справжнім.

Офіційний вебсайт:
https://smurfcat.eth.limo
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c

Токеноміка та аналіз ціни Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Real Smurf Cat (SMURFCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 2,32M
$ 2,32M$ 2,32M
Загальна пропозиція:
--
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Циркуляційна пропозиція:
$ 93,81B
$ 93,81B$ 93,81B
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 0,00042251
$ 0,00042251$ 0,00042251
Історичний мінімум:
$ 0,000000030302868553
$ 0,000000030302868553$ 0,000000030302868553
Поточна ціна:
$ 0,00002477
$ 0,00002477$ 0,00002477

Токеноміка Real Smurf Cat (SMURFCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Real Smurf Cat (SMURFCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SMURFCAT, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SMURFCAT, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SMURFCAT, досліджуйте ціну токена SMURFCAT в реальному часі!

Як купити SMURFCAT

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Історія ціни Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Аналіз історії ціни SMURFCAT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни SMURFCAT

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.