Токеноміка Real Smurf Cat (SMURFCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Real Smurf Cat (SMURFCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (також відомий як Shailushai) — це дефляційний мемкоїн, запущений на Ethereum. Ця криптовалюта була створена як данина поваги інтернет-мему Smurf Cat, який був створений Нейтом Халлінаном, і який нещодавно став популярним у ТікТоці. Мем обігрує ідею, що кіт-смурфик на зображенні зовсім не оброблений фотошопом, і що він є справжнім. Офіційний вебсайт: https://smurfcat.eth.limo Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Купити SMURFCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Real Smurf Cat (SMURFCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Real Smurf Cat (SMURFCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 93,81B $ 93,81B $ 93,81B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00042251 $ 0,00042251 $ 0,00042251 Історичний мінімум: $ 0,000000030302868553 $ 0,000000030302868553 $ 0,000000030302868553 Поточна ціна: $ 0,00002477 $ 0,00002477 $ 0,00002477 Дізнайтеся більше про ціну Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Токеноміка Real Smurf Cat (SMURFCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Real Smurf Cat (SMURFCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SMURFCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SMURFCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SMURFCAT, досліджуйте ціну токена SMURFCAT в реальному часі!

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