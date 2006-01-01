Токеноміка Swarm Markets (SMT) Дізнайтеся ключову інформацію про Swarm Markets (SMT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Swarm Markets (SMT) Swarm Markets — це перша в світі регульована платформа DeFi для випуску та торгівлі токенізованими активами реального світу (RWA). Swarm дає змогу інституційним інвесторам, таким як банки та хедж-фонди, а також роздрібним інвесторам торгувати та робити стейкінг токенів на основі всіх типів RWA, таких як акції та облігації, разом із криптовалютою. Офіційний вебсайт: https://swarm.com/ Whitepaper: https://docs.swarm.markets Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f Купити SMT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Swarm Markets (SMT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Swarm Markets (SMT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,32M $ 3,32M $ 3,32M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 83,94M $ 83,94M $ 83,94M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0396 $ 0,0396 $ 0,0396 Дізнайтеся більше про ціну Swarm Markets (SMT)

Токеноміка Swarm Markets (SMT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Swarm Markets (SMT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SMT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SMT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SMT, досліджуйте ціну токена SMT в реальному часі!

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