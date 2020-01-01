Токеноміка Smell Token (SML) Дізнайтеся ключову інформацію про Smell Token (SML), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smell Token (SML) Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Офіційний вебсайт: https://www.smelltoken.com/ Whitepaper: https://www.smelltoken.com/whitepaper Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Купити SML зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smell Token (SML) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smell Token (SML), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,31M $ 2,31M $ 2,31M Історичний максимум: $ 0,027 $ 0,027 $ 0,027 Історичний мінімум: $ 0,000012748255874351 $ 0,000012748255874351 $ 0,000012748255874351 Поточна ціна: $ 0,0001928 $ 0,0001928 $ 0,0001928 Дізнайтеся більше про ціну Smell Token (SML)

Токеноміка Smell Token (SML): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smell Token (SML) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SML, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SML, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SML, досліджуйте ціну токена SML в реальному часі!

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