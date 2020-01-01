Токеноміка Smart Layer Network (SLN) Дізнайтеся ключову інформацію про Smart Layer Network (SLN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smart Layer Network (SLN) Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility. Офіційний вебсайт: https://www.smartlayer.network/ Whitepaper: https://document.smartlayer.network/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xDb82c0d91E057E05600C8F8dc836bEb41da6df14 Купити SLN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smart Layer Network (SLN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smart Layer Network (SLN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,03M $ 1,03M $ 1,03M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 39,10M $ 39,10M $ 39,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,63M $ 2,63M $ 2,63M Історичний максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Історичний мінімум: $ 0,02589909431404897 $ 0,02589909431404897 $ 0,02589909431404897 Поточна ціна: $ 0,0263 $ 0,0263 $ 0,0263 Дізнайтеся більше про ціну Smart Layer Network (SLN)

Токеноміка Smart Layer Network (SLN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smart Layer Network (SLN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SLN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLN, досліджуйте ціну токена SLN в реальному часі!

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