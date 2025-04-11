Логотип Slingshot

Поточна ціна Slingshot (SLING)

USD

Графік ціни Slingshot (SLING) в реальному часі

$0.008312
$0.008312$0.008312
-2.33%(1D)

Дані та інформація про ціну SLING в реальному часі

Поточна ціна Slingshot (SLING) сьогодні становить 0.008312 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 1.55M USD. Ціна SLING у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Slingshot:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 92.72K USD
- Зміна ціни Slingshot протягом дня – -2.33%
- Циркуляційна пропозиція – 186.47M USD

Отримуйте оновлення цін SLING до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SLING.

Цінові показники SLINGUSD

Відстежуйте зміни ціни на Slingshot за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.00019829-2.33%
30 днів$ +0.000812+10.82%
60 днів$ +0.000812+10.82%
90 днів$ +0.000812+10.82%
Зміна ціни Slingshot сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLING на $ -0.00019829 (-2.33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Slingshot за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.000812 (+10.82%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Slingshot за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLING змінився на $ +0.000812 (+10.82%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Slingshot за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.000812 (+10.82%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну SLING

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Slingshot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.008197
$ 0.008197$ 0.008197

$ 0.008989
$ 0.008989$ 0.008989

$ 0.07452
$ 0.07452$ 0.07452

+0.26%

-2.33%

-37.67%

Ринкова інформація SLING

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 92.72K
$ 92.72K$ 92.72K

186.47M
186.47M 186.47M

Що таке Slingshot (SLING)

Slingshot — це інноваційна ігрова платформа, яка поєднує Roblox і штучний інтелект. Slingshot дозволяє гравцям спільно володіти іграми, які мають потенціал стати мільярдними проєктами. Вперше гравці можуть об'єднувати свої сили з творцями та інфлюенсерами, щоб формувати напрямок улюблених ігор та отримувати частку від їхнього успіху. Спільне володіння іграми через інноваційну модель токенів $SLING дає реальну ставку на успіх гри. Slingshot не просто запускає ігри, а запускає справжні інтелектуальні власності.

Проєкт Slingshot доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Slingshot. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SLING, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Slingshot у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Slingshot безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Slingshot

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Slingshot, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SLING? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Slingshot.

Історія ціни Slingshot

Відстеження траєкторії ціни SLING надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SLING. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Slingshot.

Як купити Slingshot (SLING)

Шукаєте як купити Slingshot? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Slingshot на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SLING до місцевих валют

1 SLING до VND
213.127992
1 SLING до AUD
A$0.01321608
1 SLING до GBP
0.00631712
1 SLING до EUR
0.00731456
1 SLING до USD
$0.008312
1 SLING до MYR
RM0.03673904
1 SLING до TRY
0.31635472
1 SLING до JPY
¥1.19302136
1 SLING до RUB
0.69172464
1 SLING до INR
0.71549696
1 SLING до IDR
Rp138.53327792
1 SLING до KRW
11.8067804
1 SLING до PHP
0.47528016
1 SLING до EGP
￡E.0.4264056
1 SLING до BRL
R$0.04870832
1 SLING до CAD
C$0.01147056
1 SLING до BDT
1.01015736
1 SLING до NGN
13.27792128
1 SLING до UAH
0.3441168
1 SLING до VES
Bs0.590152
1 SLING до PKR
Rs2.33085104
1 SLING до KZT
4.29555848
1 SLING до THB
฿0.27820264
1 SLING до TWD
NT$0.26905944
1 SLING до AED
د.إ0.03050504
1 SLING до CHF
Fr0.00673272
1 SLING до HKD
HK$0.064418
1 SLING до MAD
.د.م0.0773016
1 SLING до MXN
$0.16898296

Ресурс Slingshot

Щоб дізнатися більше про Slingshot, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSlingshot
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Slingshot

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

SLING
USD

1 SLING = 0.008312 USD

Торгівля

SLINGUSDT
$0.008312
$0.008312$0.008312
-3.26%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --