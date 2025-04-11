Що таке Slingshot (SLING)

Slingshot — це інноваційна ігрова платформа, яка поєднує Roblox і штучний інтелект. Slingshot дозволяє гравцям спільно володіти іграми, які мають потенціал стати мільярдними проєктами. Вперше гравці можуть об'єднувати свої сили з творцями та інфлюенсерами, щоб формувати напрямок улюблених ігор та отримувати частку від їхнього успіху. Спільне володіння іграми через інноваційну модель токенів $SLING дає реальну ставку на успіх гри. Slingshot не просто запускає ігри, а запускає справжні інтелектуальні власності.

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Прогноз ціни Slingshot

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Slingshot, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SLING? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Slingshot.

Історія ціни Slingshot

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Як купити Slingshot (SLING)

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SLING до місцевих валют

1 SLING до VND ₫ 213.127992 1 SLING до AUD A$ 0.01321608 1 SLING до GBP ￡ 0.00631712 1 SLING до EUR € 0.00731456 1 SLING до USD $ 0.008312 1 SLING до MYR RM 0.03673904 1 SLING до TRY ₺ 0.31635472 1 SLING до JPY ¥ 1.19302136 1 SLING до RUB ₽ 0.69172464 1 SLING до INR ₹ 0.71549696 1 SLING до IDR Rp 138.53327792 1 SLING до KRW ₩ 11.8067804 1 SLING до PHP ₱ 0.47528016 1 SLING до EGP ￡E. 0.4264056 1 SLING до BRL R$ 0.04870832 1 SLING до CAD C$ 0.01147056 1 SLING до BDT ৳ 1.01015736 1 SLING до NGN ₦ 13.27792128 1 SLING до UAH ₴ 0.3441168 1 SLING до VES Bs 0.590152 1 SLING до PKR Rs 2.33085104 1 SLING до KZT ₸ 4.29555848 1 SLING до THB ฿ 0.27820264 1 SLING до TWD NT$ 0.26905944 1 SLING до AED د.إ 0.03050504 1 SLING до CHF Fr 0.00673272 1 SLING до HKD HK$ 0.064418 1 SLING до MAD .د.م 0.0773016 1 SLING до MXN $ 0.16898296

Ресурс Slingshot

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Люди також запитують: Інші запитання про Slingshot Яка сьогодні ціна Slingshot (SLING)? Поточна ціна Slingshot (SLING) становить 0.008312 USD . Яка ринкова капіталізація Slingshot (SLING)? Поточна ринкова капіталізація Slingshot становить $ 1.55M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SLING на ринкову ціну в реальному часі 0.008312 USD . Яка циркуляційна пропозиція Slingshot (SLING)? Поточна циркуляційна пропозиція Slingshot (SLING) становить 186.47M USD . Яка була найвища ціна Slingshot (SLING)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Slingshot (SLING) становить 0.07452 USD . Який обсяг торгівлі Slingshot (SLING) за 24 год? Обсяг торгівлі Slingshot (SLING) за 24 год становить $ 92.72K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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