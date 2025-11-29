Нова фінансова система, побудована на Bitcoin: SatLayer — це економічний рівень для Bitcoin, який робить найкращий актив повністю програмованим. Bitcoin більше не є «неактивним золотом». SatLayer використовує механізми рестейкінгу, щоб перетворити Bitcoin на активний резервний актив, що слугує основою безпечних та капіталоефективних DeFi та RWA-систем. Як партнер з рестейкінгу Bitcoin для Sui та Berachain, а також ексклюзивний партнер з рестейкінгу Babylon Labs — SatLayer співпрацює з провідними проєктами, що генерують дохід, для розробки таких сценаріїв використання, як ончейн-страхування та ліквідний резерв, створюючи реальну й стійку прибутковість