Актуальна ціна SatLayer сьогодні становить 0.01516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SatLayer сьогодні становить 0.01516 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLAY на MEXC вже зараз.

Докладніше про SLAY

Інформація про ціну SLAY

Whitepaper SLAY

Офіційний вебсайт SLAY

Токеноміка SLAY

Прогноз ціни SLAY

Історія SLAY

Посібник з купівлі SLAY

Конвертація SLAY у фіатну валюту

Спот SLAY

Ф'ючерси SLAY USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип SatLayer

Курс SatLayer (SLAY)

Актуальна ціна 1 SLAY до USD:

$0,01516
$0,01516$0,01516
-4,53%1D
USD
Графік ціни SatLayer (SLAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SatLayer (SLAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01505
$ 0,01505$ 0,01505
Мін. за 24 год
$ 0,01649
$ 0,01649$ 0,01649
Макс. за 24 год

$ 0,01505
$ 0,01505$ 0,01505

$ 0,01649
$ 0,01649$ 0,01649

--
----

--
----

+0,06%

-4,53%

-22,26%

-22,26%

Актуальна ціна SatLayer (SLAY) становить $ 0,01516. За останні 24 години SLAY торгувався між мінімумом у $ 0,01505 і максимумом у $ 0,01649, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLAY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то SLAY змінився на +0,06% за останню годину, -4,53% за 24 години та на -22,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SatLayer (SLAY)

--
----

$ 68,75K
$ 68,75K$ 68,75K

$ 31,84M
$ 31,84M$ 31,84M

--
----

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація SatLayer — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 68,75K. Циркуляційна пропозиція SLAY — --, зі загальною пропозицією 2100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,84M.

Історія ціни SatLayer (SLAY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SatLayer за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0007193-4,53%
30 днів$ -0,01319-46,53%
60 днів$ -0,01583-51,09%
90 днів$ -0,01984-56,69%
Зміна ціни SatLayer сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLAY на $ -0,0007193 (-4,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SatLayer за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,01319 (-46,53%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SatLayer за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLAY змінився на $ -0,01583 (-51,09%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SatLayer за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,01984 (-56,69%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SatLayer (SLAY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SatLayer зараз.

Що таке SatLayer (SLAY)

Нова фінансова система, побудована на Bitcoin: SatLayer — це економічний рівень для Bitcoin, який робить найкращий актив повністю програмованим. Bitcoin більше не є «неактивним золотом». SatLayer використовує механізми рестейкінгу, щоб перетворити Bitcoin на активний резервний актив, що слугує основою безпечних та капіталоефективних DeFi та RWA-систем. Як партнер з рестейкінгу Bitcoin для Sui та Berachain, а також ексклюзивний партнер з рестейкінгу Babylon Labs — SatLayer співпрацює з провідними проєктами, що генерують дохід, для розробки таких сценаріїв використання, як ончейн-страхування та ліквідний резерв, створюючи реальну й стійку прибутковість

Проєкт SatLayer доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SatLayer. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SLAY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SatLayer у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SatLayer безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SatLayer (USD)

Скільки коштуватиме SatLayer (SLAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SatLayer (SLAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SatLayer.

Перегляньте прогноз ціни SatLayer вже зараз!

Токеноміка SatLayer (SLAY)

Розуміння токеноміки SatLayer (SLAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLAY зараз!

Як купити SatLayer (SLAY)

Шукаєте як купити SatLayer? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SatLayer на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SLAY до місцевих валют

1 SatLayer (SLAY) до VND
398,9354
1 SatLayer (SLAY) до AUD
A$0,0231948
1 SatLayer (SLAY) до GBP
0,01137
1 SatLayer (SLAY) до EUR
0,0130376
1 SatLayer (SLAY) до USD
$0,01516
1 SatLayer (SLAY) до MYR
RM0,0639752
1 SatLayer (SLAY) до TRY
0,637478
1 SatLayer (SLAY) до JPY
¥2,30432
1 SatLayer (SLAY) до ARS
ARS$22,4924372
1 SatLayer (SLAY) до RUB
1,2341756
1 SatLayer (SLAY) до INR
1,33029
1 SatLayer (SLAY) до IDR
Rp252,6665656
1 SatLayer (SLAY) до PHP
0,8885276
1 SatLayer (SLAY) до EGP
￡E.0,7214644
1 SatLayer (SLAY) до BRL
R$0,0815608
1 SatLayer (SLAY) до CAD
C$0,021224
1 SatLayer (SLAY) до BDT
1,852552
1 SatLayer (SLAY) до NGN
22,131326
1 SatLayer (SLAY) до COP
$59,21875
1 SatLayer (SLAY) до ZAR
R.0,2627228
1 SatLayer (SLAY) до UAH
0,6335364
1 SatLayer (SLAY) до TZS
T.Sh.37,7114096
1 SatLayer (SLAY) до VES
Bs3,21392
1 SatLayer (SLAY) до CLP
$14,34136
1 SatLayer (SLAY) до PKR
Rs4,2799712
1 SatLayer (SLAY) до KZT
8,1372816
1 SatLayer (SLAY) до THB
฿0,4969448
1 SatLayer (SLAY) до TWD
NT$0,466928
1 SatLayer (SLAY) до AED
د.إ0,0556372
1 SatLayer (SLAY) до CHF
Fr0,0119764
1 SatLayer (SLAY) до HKD
HK$0,1177932
1 SatLayer (SLAY) до AMD
֏5,7839948
1 SatLayer (SLAY) до MAD
.د.م0,1399268
1 SatLayer (SLAY) до MXN
$0,278944
1 SatLayer (SLAY) до SAR
ريال0,05685
1 SatLayer (SLAY) до ETB
Br2,2893116
1 SatLayer (SLAY) до KES
KSh1,9535176
1 SatLayer (SLAY) до JOD
د.أ0,01074844
1 SatLayer (SLAY) до PLN
0,0551824
1 SatLayer (SLAY) до RON
лв0,0662492
1 SatLayer (SLAY) до SEK
kr0,1423524
1 SatLayer (SLAY) до BGN
лв0,0254688
1 SatLayer (SLAY) до HUF
Ft5,0957308
1 SatLayer (SLAY) до CZK
0,3174504
1 SatLayer (SLAY) до KWD
د.ك0,00463896
1 SatLayer (SLAY) до ILS
0,0498764
1 SatLayer (SLAY) до BOB
Bs0,1044524
1 SatLayer (SLAY) до AZN
0,025772
1 SatLayer (SLAY) до TJS
SM0,1399268
1 SatLayer (SLAY) до GEL
0,0410836
1 SatLayer (SLAY) до AOA
Kz13,8700356
1 SatLayer (SLAY) до BHD
.د.ب0,00570016
1 SatLayer (SLAY) до BMD
$0,01516
1 SatLayer (SLAY) до DKK
kr0,0974788
1 SatLayer (SLAY) до HNL
L0,3970404
1 SatLayer (SLAY) до MUR
0,6900832
1 SatLayer (SLAY) до NAD
$0,2625712
1 SatLayer (SLAY) до NOK
kr0,1512968
1 SatLayer (SLAY) до NZD
$0,0262268
1 SatLayer (SLAY) до PAB
B/.0,01516
1 SatLayer (SLAY) до PGK
K0,0638236
1 SatLayer (SLAY) до QAR
ر.ق0,0550308
1 SatLayer (SLAY) до RSD
дин.1,5300988
1 SatLayer (SLAY) до UZS
soʻm182,6505604
1 SatLayer (SLAY) до ALL
L1,261312
1 SatLayer (SLAY) до ANG
ƒ0,0271364
1 SatLayer (SLAY) до AWG
ƒ0,027288
1 SatLayer (SLAY) до BBD
$0,03032
1 SatLayer (SLAY) до BAM
KM0,0254688
1 SatLayer (SLAY) до BIF
Fr44,58556
1 SatLayer (SLAY) до BND
$0,0195564
1 SatLayer (SLAY) до BSD
$0,01516
1 SatLayer (SLAY) до JMD
$2,426358
1 SatLayer (SLAY) до KHR
60,8834696
1 SatLayer (SLAY) до KMF
Fr6,42784
1 SatLayer (SLAY) до LAK
329,5652108
1 SatLayer (SLAY) до LKR
රු4,5883256
1 SatLayer (SLAY) до MDL
L0,2565072
1 SatLayer (SLAY) до MGA
Ar67,6784848
1 SatLayer (SLAY) до MOP
P0,1209768
1 SatLayer (SLAY) до MVR
0,231948
1 SatLayer (SLAY) до MWK
MK26,228316
1 SatLayer (SLAY) до MZN
MT0,9688756
1 SatLayer (SLAY) до NPR
रु2,1249772
1 SatLayer (SLAY) до PYG
106,75672
1 SatLayer (SLAY) до RWF
Fr21,96684
1 SatLayer (SLAY) до SBD
$0,1246152
1 SatLayer (SLAY) до SCR
0,2093596
1 SatLayer (SLAY) до SRD
$0,6017004
1 SatLayer (SLAY) до SVC
$0,1321952
1 SatLayer (SLAY) до SZL
L0,2624196
1 SatLayer (SLAY) до TMT
m0,05306
1 SatLayer (SLAY) до TND
د.ت0,0444188
1 SatLayer (SLAY) до TTD
$0,1024816
1 SatLayer (SLAY) до UGX
Sh52,81744
1 SatLayer (SLAY) до XAF
Fr8,55024
1 SatLayer (SLAY) до XCD
$0,040932
1 SatLayer (SLAY) до XOF
Fr8,55024
1 SatLayer (SLAY) до XPF
Fr1,54632
1 SatLayer (SLAY) до BWP
P0,2026892
1 SatLayer (SLAY) до BZD
$0,03032
1 SatLayer (SLAY) до CVE
$1,438684
1 SatLayer (SLAY) до DJF
Fr2,68332
1 SatLayer (SLAY) до DOP
$0,9653888
1 SatLayer (SLAY) до DZD
د.ج1,9780768
1 SatLayer (SLAY) до FJD
$0,0347164
1 SatLayer (SLAY) до GNF
Fr130,6792
1 SatLayer (SLAY) до GTQ
Q0,1158224
1 SatLayer (SLAY) до GYD
$3,1628308
1 SatLayer (SLAY) до ISK
kr1,84952

Ресурс SatLayer

Щоб дізнатися більше про SatLayer, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSatLayer
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SatLayer

Скільки сьогодні коштує SatLayer (SLAY)?
Актуальна ціна SLAY у USD становить 0,01516 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLAY до USD?
Поточна ціна SLAY до USD — $ 0,01516. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SatLayer?
Ринкова капіталізація SLAY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLAY?
Циркуляційна пропозиція SLAY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLAY?
SLAY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLAY?
Історична мінімальна ціна SLAY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі SLAY?
Актуальний обсяг торгівлі SLAY за 24 години — $ 68,75K USD.
Чи підніметься ціна SLAY цього року?
SLAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLAY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SatLayer (SLAY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SLAY до USD

Сума

SLAY
SLAY
USD
USD

1 SLAY = 0,01516 USD

Торгувати SLAY

SLAY/USDT
$0,01516
$0,01516$0,01516
-4,71%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --