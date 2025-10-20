Що таке SKX (SKX)

Токен SKX, випущений компанією S&PanaX Co., Ltd., слугує місцевою валютою, що використовується на платформі SKX. Ця платформа в першу чергу розділена на комунікаційні простори і торговий центр, надаючи користувачам простір для взаємодії, обміну інформацією та участі в різних видах діяльності. Зокрема, в торговому центрі SKX користувачі отримують винагороди за надання інформації або участь у подіях, які розподіляються в токенах SKX. Ці токени можуть бути використані в торговому центрі для придбання товарів і послуг, слугуючи формою оплати. Крім того, співпрацюючи з партнерами, платформа має на меті розширити використання токенів SKX, пропонуючи користувачам додаткові переваги та можливості.

Ресурс SKX

Щоб дізнатися більше про SKX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

