Актуальна ціна SKX (SKX) становить $ 0,47066. За останні 24 години SKX торгувався між мінімумом у $ 0,36666 і максимумом у $ 0,6174, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKX становить $ 2,9071059942900916, тоді як його історичний мінімум — $ 0,012645799433479828.
Що стосується короткострокових результатів, то SKX змінився на -2,30% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -31,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація SKX — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,05M. Циркуляційна пропозиція SKX — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,07M.
Відстежуйте зміни ціни на SKX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0011796
|-0,25%
|30 днів
|$ +0,01924
|+4,26%
|60 днів
|$ +0,45236
|+2 471,91%
|90 днів
|$ +0,44638
|+1 838,46%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни SKX на $ -0,0011796 (-0,25%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01924 (+4,26%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник SKX змінився на $ +0,45236 (+2 471,91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,44638 (+1 838,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SKX (SKX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SKX зараз.
Токен SKX, випущений компанією S&PanaX Co., Ltd., слугує місцевою валютою, що використовується на платформі SKX. Ця платформа в першу чергу розділена на комунікаційні простори і торговий центр, надаючи користувачам простір для взаємодії, обміну інформацією та участі в різних видах діяльності. Зокрема, в торговому центрі SKX користувачі отримують винагороди за надання інформації або участь у подіях, які розподіляються в токенах SKX. Ці токени можуть бути використані в торговому центрі для придбання товарів і послуг, слугуючи формою оплати. Крім того, співпрацюючи з партнерами, платформа має на меті розширити використання токенів SKX, пропонуючи користувачам додаткові переваги та можливості.
Проєкт SKX доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SKX. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.
Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SKX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SKX у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.
Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SKX безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.
Скільки коштуватиме SKX (SKX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SKX (SKX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SKX.
Перегляньте прогноз ціни SKX вже зараз!
Розуміння токеноміки SKX (SKX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SKX зараз!
Шукаєте як купити SKX? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SKX на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.
Щоб дізнатися більше про SKX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
