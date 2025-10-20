Актуальна ціна SKX сьогодні становить 0.47066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SKX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SKX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SKX сьогодні становить 0.47066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SKX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SKX на MEXC вже зараз.

Курс SKX (SKX)

Актуальна ціна 1 SKX до USD:

$0,47066
$0,47066$0,47066
-0,25%1D
USD
Графік ціни SKX (SKX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-20 02:25:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SKX (SKX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666
Мін. за 24 год
$ 0,6174
$ 0,6174$ 0,6174
Макс. за 24 год

$ 0,36666
$ 0,36666$ 0,36666

$ 0,6174
$ 0,6174$ 0,6174

$ 2,9071059942900916
$ 2,9071059942900916$ 2,9071059942900916

$ 0,012645799433479828
$ 0,012645799433479828$ 0,012645799433479828

-2,30%

-0,25%

-31,89%

-31,89%

Актуальна ціна SKX (SKX) становить $ 0,47066. За останні 24 години SKX торгувався між мінімумом у $ 0,36666 і максимумом у $ 0,6174, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SKX становить $ 2,9071059942900916, тоді як його історичний мінімум — $ 0,012645799433479828.

Що стосується короткострокових результатів, то SKX змінився на -2,30% за останню годину, -0,25% за 24 години та на -31,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SKX (SKX)

No.3674

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M

$ 47,07M
$ 47,07M$ 47,07M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,00%

MATIC

Поточна ринкова капіталізація SKX — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,05M. Циркуляційна пропозиція SKX — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47,07M.

Історія ціни SKX (SKX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SKX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0011796-0,25%
30 днів$ +0,01924+4,26%
60 днів$ +0,45236+2 471,91%
90 днів$ +0,44638+1 838,46%
Зміна ціни SKX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SKX на $ -0,0011796 (-0,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SKX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01924 (+4,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SKX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SKX змінився на $ +0,45236 (+2 471,91%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SKX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,44638 (+1 838,46%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SKX (SKX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SKX зараз.

Що таке SKX (SKX)

Токен SKX, випущений компанією S&PanaX Co., Ltd., слугує місцевою валютою, що використовується на платформі SKX. Ця платформа в першу чергу розділена на комунікаційні простори і торговий центр, надаючи користувачам простір для взаємодії, обміну інформацією та участі в різних видах діяльності. Зокрема, в торговому центрі SKX користувачі отримують винагороди за надання інформації або участь у подіях, які розподіляються в токенах SKX. Ці токени можуть бути використані в торговому центрі для придбання товарів і послуг, слугуючи формою оплати. Крім того, співпрацюючи з партнерами, платформа має на меті розширити використання токенів SKX, пропонуючи користувачам додаткові переваги та можливості.

Проєкт SKX доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SKX. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SKX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SKX у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SKX безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SKX (USD)

Скільки коштуватиме SKX (SKX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SKX (SKX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SKX.

Перегляньте прогноз ціни SKX вже зараз!

Токеноміка SKX (SKX)

Розуміння токеноміки SKX (SKX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SKX зараз!

Як купити SKX (SKX)

Шукаєте як купити SKX? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SKX на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SKX до місцевих валют

1 SKX (SKX) до VND
12 385,4179
1 SKX (SKX) до AUD
A$0,7201098
1 SKX (SKX) до GBP
0,3482884
1 SKX (SKX) до EUR
0,400061
1 SKX (SKX) до USD
$0,47066
1 SKX (SKX) до MYR
RM1,9861852
1 SKX (SKX) до TRY
19,7065342
1 SKX (SKX) до JPY
¥70,599
1 SKX (SKX) до ARS
ARS$663,8329838
1 SKX (SKX) до RUB
38,3211372
1 SKX (SKX) до INR
41,4274932
1 SKX (SKX) до IDR
Rp7 844,3301956
1 SKX (SKX) до PHP
27,3547592
1 SKX (SKX) до EGP
￡E.22,3610566
1 SKX (SKX) до BRL
R$2,541564
1 SKX (SKX) до CAD
C$0,658924
1 SKX (SKX) до BDT
57,5005322
1 SKX (SKX) до NGN
692,1431828
1 SKX (SKX) до COP
$1 817,21826
1 SKX (SKX) до ZAR
R.8,1753642
1 SKX (SKX) до UAH
19,7018276
1 SKX (SKX) до TZS
T.Sh.1 162,1207258
1 SKX (SKX) до VES
Bs94,60266
1 SKX (SKX) до CLP
$452,30426
1 SKX (SKX) до PKR
Rs133,6297872
1 SKX (SKX) до KZT
253,9963756
1 SKX (SKX) до THB
฿15,4470612
1 SKX (SKX) до TWD
NT$14,4163158
1 SKX (SKX) до AED
د.إ1,7273222
1 SKX (SKX) до CHF
Fr0,3718214
1 SKX (SKX) до HKD
HK$3,6570282
1 SKX (SKX) до AMD
֏181,298232
1 SKX (SKX) до MAD
.د.م4,3159522
1 SKX (SKX) до MXN
$8,660144
1 SKX (SKX) до SAR
ريال1,764975
1 SKX (SKX) до ETB
Br70,1612862
1 SKX (SKX) до KES
KSh60,974003
1 SKX (SKX) до JOD
د.أ0,33369794
1 SKX (SKX) до PLN
1,7132024
1 SKX (SKX) до RON
лв2,0520776
1 SKX (SKX) до SEK
kr4,4336172
1 SKX (SKX) до BGN
лв0,7860022
1 SKX (SKX) до HUF
Ft157,1439608
1 SKX (SKX) до CZK
9,8085544
1 SKX (SKX) до KWD
د.ك0,14449262
1 SKX (SKX) до ILS
1,553178
1 SKX (SKX) до BOB
Bs3,2616738
1 SKX (SKX) до AZN
0,800122
1 SKX (SKX) до TJS
SM4,353605
1 SKX (SKX) до GEL
1,270782
1 SKX (SKX) до AOA
Kz431,4022494
1 SKX (SKX) до BHD
.د.ب0,17790948
1 SKX (SKX) до BMD
$0,47066
1 SKX (SKX) до DKK
kr3,012224
1 SKX (SKX) до HNL
L12,3971844
1 SKX (SKX) до MUR
21,1938198
1 SKX (SKX) до NAD
$8,2318434
1 SKX (SKX) до NOK
kr4,7348396
1 SKX (SKX) до NZD
$0,8189484
1 SKX (SKX) до PAB
B/.0,47066
1 SKX (SKX) до PGK
K2,0097182
1 SKX (SKX) до QAR
ر.ق1,717909
1 SKX (SKX) до RSD
дин.47,3295696
1 SKX (SKX) до UZS
soʻm5 739,7551792
1 SKX (SKX) до ALL
L39,0224206
1 SKX (SKX) до ANG
ƒ0,8424814
1 SKX (SKX) до AWG
ƒ0,847188
1 SKX (SKX) до BBD
$0,94132
1 SKX (SKX) до BAM
KM0,7860022
1 SKX (SKX) до BIF
Fr1 392,21228
1 SKX (SKX) до BND
$0,6071514
1 SKX (SKX) до BSD
$0,47066
1 SKX (SKX) до JMD
$75,8750986
1 SKX (SKX) до KHR
1 897,818785
1 SKX (SKX) до KMF
Fr198,61852
1 SKX (SKX) до LAK
10 231,7389258
1 SKX (SKX) до LKR
රු142,9253222
1 SKX (SKX) до MDL
L7,883555
1 SKX (SKX) до MGA
Ar2 101,1580248
1 SKX (SKX) до MOP
P3,7746932
1 SKX (SKX) до MVR
7,201098
1 SKX (SKX) до MWK
MK818,5389258
1 SKX (SKX) до MZN
MT30,0798806
1 SKX (SKX) до NPR
रु66,4854316
1 SKX (SKX) до PYG
3 361,45372
1 SKX (SKX) до RWF
Fr684,8103
1 SKX (SKX) до SBD
$3,8735318
1 SKX (SKX) до SCR
6,5374674
1 SKX (SKX) до SRD
$18,5487106
1 SKX (SKX) до SVC
$4,1276882
1 SKX (SKX) до SZL
L8,2271368
1 SKX (SKX) до TMT
m1,64731
1 SKX (SKX) до TND
د.ت1,37809248
1 SKX (SKX) до TTD
$3,200488
1 SKX (SKX) до UGX
Sh1 651,07528
1 SKX (SKX) до XAF
Fr264,51092
1 SKX (SKX) до XCD
$1,270782
1 SKX (SKX) до XOF
Fr264,51092
1 SKX (SKX) до XPF
Fr48,00732
1 SKX (SKX) до BWP
P6,3256704
1 SKX (SKX) до BZD
$0,9460266
1 SKX (SKX) до CVE
$44,524436
1 SKX (SKX) до DJF
Fr83,77748
1 SKX (SKX) до DOP
$29,8539638
1 SKX (SKX) до DZD
د.ج61,0022426
1 SKX (SKX) до FJD
$1,0683982
1 SKX (SKX) до GNF
Fr4 092,3887
1 SKX (SKX) до GTQ
Q3,6146688
1 SKX (SKX) до GYD
$98,7491746
1 SKX (SKX) до ISK
kr56,94986

Ресурс SKX

Щоб дізнатися більше про SKX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSKX
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SKX

Скільки сьогодні коштує SKX (SKX)?
Актуальна ціна SKX у USD становить 0,47066 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SKX до USD?
Поточна ціна SKX до USD — $ 0,47066. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SKX?
Ринкова капіталізація SKX — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SKX?
Циркуляційна пропозиція SKX — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SKX?
SKX досяг історичної максимальної ціни у 2,9071059942900916 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SKX?
Історична мінімальна ціна SKX становила 0,012645799433479828 USD.
Який обсяг торгівлі SKX?
Актуальний обсяг торгівлі SKX за 24 години — $ 1,05M USD.
Чи підніметься ціна SKX цього року?
SKX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SKX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-20 02:25:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

