Токеноміка SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Дізнайтеся ключову інформацію про SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) SKOP поєднує череп з культовим шармом PEPE, зміцнюючи своє панування у криптовалютному всесвіті. Офіційний вебсайт: https://linktr.ee/trystannft Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 Купити SKOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,32M $ 2,32M $ 2,32M Історичний максимум: $ 0,09899 $ 0,09899 $ 0,09899 Історичний мінімум: $ 0,008606942578188084 $ 0,008606942578188084 $ 0,008606942578188084 Поточна ціна: $ 0,01545 $ 0,01545 $ 0,01545 Дізнайтеся більше про ціну SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP)

Токеноміка SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKOP, досліджуйте ціну токена SKOP в реальному часі!

Як купити SKOP Зацікавлені в додаванні SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SKOP, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити SKOP на MEXC зараз!

Історія ціни SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Аналіз історії ціни SKOP допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни SKOP прямо зараз!

Прогноз ціни SKOP Хочете знати, куди рухається SKOP? Наша сторінка прогнозу ціни SKOP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SKOP зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!