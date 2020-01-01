Токеноміка SKI MASK DOG (SKI) Дізнайтеся ключову інформацію про SKI MASK DOG (SKI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SKI MASK DOG (SKI) Ski Mask Dog – це мемкоїн у мережі Base. Офіційний вебсайт: https://skimaskdog.tech Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Купити SKI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SKI MASK DOG (SKI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SKI MASK DOG (SKI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,01M $ 40,01M $ 40,01M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 989,40M $ 989,40M $ 989,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,44M $ 40,44M $ 40,44M Історичний максимум: $ 0,45 $ 0,45 $ 0,45 Історичний мінімум: $ 0,000403026646024225 $ 0,000403026646024225 $ 0,000403026646024225 Поточна ціна: $ 0,04044 $ 0,04044 $ 0,04044 Дізнайтеся більше про ціну SKI MASK DOG (SKI)

Токеноміка SKI MASK DOG (SKI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SKI MASK DOG (SKI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKI, досліджуйте ціну токена SKI в реальному часі!

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