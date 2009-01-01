Токеноміка First Reply (SIRIUS) Дізнайтеся ключову інформацію про First Reply (SIRIUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First Reply (SIRIUS) Перший кіт у криптовалюті з першого допису на форумі btc у 2009 році. Офіційний вебсайт: https://siriusthecat.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Купити SIRIUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First Reply (SIRIUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First Reply (SIRIUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 313,30K $ 313,30K $ 313,30K Історичний максимум: $ 0,009 $ 0,009 $ 0,009 Історичний мінімум: $ 0,000022011934852493 $ 0,000022011934852493 $ 0,000022011934852493 Поточна ціна: $ 0,0003133 $ 0,0003133 $ 0,0003133 Дізнайтеся більше про ціну First Reply (SIRIUS)

Токеноміка First Reply (SIRIUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First Reply (SIRIUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIRIUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIRIUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIRIUS, досліджуйте ціну токена SIRIUS в реальному часі!

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