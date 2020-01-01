Токеноміка SinVerse (SIN) Дізнайтеся ключову інформацію про SinVerse (SIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SinVerse (SIN) SinCity Token — багатокористувацька гра у метавсесвіті, заснована на технології блокчейн. Дія гри відбувається в одному з найбільш суперечливих міст світу, де можна придбати цифрову нерухомість. Користувачі можуть купувати цю землю, щоб розвивати та будувати свої імперії. Мета гри — стати головним героєм. Це буде надзвичайно соціальна платформа, де ви зможете створювати клуби для своїх друзів, проводити онлайн-події та навіть брати участь у діяльності підземного світу, щоб вигравати ігрові нагороди. Офіційний вебсайт: https://sinverse.com/ Whitepaper: https://sinverse.com/documents Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010 Купити SIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SinVerse (SIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SinVerse (SIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 721.32K $ 721.32K $ 721.32K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 805.94M $ 805.94M $ 805.94M FDV (повністю розведена вартість): $ 895.00K $ 895.00K $ 895.00K Історичний максимум: $ 0.71 $ 0.71 $ 0.71 Історичний мінімум: $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 $ 0.000848252553658032 Поточна ціна: $ 0.000895 $ 0.000895 $ 0.000895 Дізнайтеся більше про ціну SinVerse (SIN)

Токеноміка SinVerse (SIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SinVerse (SIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIN, досліджуйте ціну токена SIN в реальному часі!

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