Токеноміка Homer Simpson (SIMPSON) Дізнайтеся ключову інформацію про Homer Simpson (SIMPSON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Homer Simpson (SIMPSON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Homer Simpson (SIMPSON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 126,84K $ 126,84K $ 126,84K Історичний максимум: $ 0,000000000004032 $ 0,000000000004032 $ 0,000000000004032 Історичний мінімум: $ 0,000000000000077092 $ 0,000000000000077092 $ 0,000000000000077092 Поточна ціна: $ 0,000000000000302 $ 0,000000000000302 $ 0,000000000000302 Дізнайтеся більше про ціну Homer Simpson (SIMPSON)

Токеноміка Homer Simpson (SIMPSON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Homer Simpson (SIMPSON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIMPSON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIMPSON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIMPSON, досліджуйте ціну токена SIMPSON в реальному часі!

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