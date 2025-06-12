Що таке SIMP (SIMP)

$SIMP представляє токенізований доказ асиметричної емоційної цінності — абстрактний актив, який фіксує та монетизує.

Проєкт SIMP доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SIMP. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



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Прогноз курсу SIMP

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SIMP, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SIMP? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SIMP.

Історія ціни SIMP

Відстеження траєкторії ціни SIMP надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SIMP. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни SIMP.

Токеноміка SIMP (SIMP)

Розуміння токеноміки SIMP (SIMP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SIMP зараз!

Як купити SIMP (SIMP)

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SIMP до місцевих валют

1 SIMP до VND ₫ 4,652492 1 SIMP до AUD A$ 0,000270504 1 SIMP до GBP ￡ 0,000129064 1 SIMP до EUR € 0,000152048 1 SIMP до USD $ 0,0001768 1 SIMP до MYR RM 0,000749632 1 SIMP до TRY ₺ 0,006964152 1 SIMP до JPY ¥ 0,025478648 1 SIMP до RUB ₽ 0,01410864 1 SIMP до INR ₹ 0,015224248 1 SIMP до IDR Rp 2,898360192 1 SIMP до KRW ₩ 0,241530016 1 SIMP до PHP ₱ 0,009913176 1 SIMP до EGP ￡E. 0,008788728 1 SIMP до BRL R$ 0,000979472 1 SIMP до CAD C$ 0,00023868 1 SIMP до BDT ৳ 0,021620872 1 SIMP до NGN ₦ 0,27283776 1 SIMP до UAH ₴ 0,007338968 1 SIMP до VES Bs 0,01768 1 SIMP до PKR Rs 0,050027328 1 SIMP до KZT ₸ 0,090758512 1 SIMP до THB ฿ 0,005726552 1 SIMP до TWD NT$ 0,005222672 1 SIMP до AED د.إ 0,000648856 1 SIMP до CHF Fr 0,000143208 1 SIMP до HKD HK$ 0,001386112 1 SIMP до MAD .د.م 0,001610648 1 SIMP до MXN $ 0,003352128

Ресурс SIMP

Щоб дізнатися більше про SIMP, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про SIMP Яка сьогодні ціна SIMP (SIMP)? Поточна ціна SIMP (SIMP) становить 0,0001768 USD . Яка ринкова капіталізація SIMP (SIMP)? Поточна ринкова капіталізація SIMP становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції SIMP на ринкову ціну в реальному часі 0,0001768 USD . Яка циркуляційна пропозиція SIMP (SIMP)? Поточна циркуляційна пропозиція SIMP (SIMP) становить -- USD . Яка була найвища ціна SIMP (SIMP)? Станом на 2025-06-14 , найвища ціна SIMP (SIMP) становить 0,0002637 USD . Який обсяг торгівлі SIMP (SIMP) за 24 год? Обсяг торгівлі SIMP (SIMP) за 24 год становить $ 54,35K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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