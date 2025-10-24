Актуальна ціна Simon the Gator сьогодні становить 0.000122 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIMON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Simon the Gator сьогодні становить 0.000122 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SIMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SIMON на MEXC вже зараз.

Логотип Simon the Gator

Курс Simon the Gator (SIMON)

Актуальна ціна 1 SIMON до USD:

$0,0001223
$0,0001223$0,0001223
-0,32%1D
USD
Графік ціни Simon the Gator (SIMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Simon the Gator (SIMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001152
$ 0,0001152$ 0,0001152
Мін. за 24 год
$ 0,0001476
$ 0,0001476$ 0,0001476
Макс. за 24 год

$ 0,0001152
$ 0,0001152$ 0,0001152

$ 0,0001476
$ 0,0001476$ 0,0001476

$ 0,00509385059964004
$ 0,00509385059964004$ 0,00509385059964004

$ 0,000098669640871021
$ 0,000098669640871021$ 0,000098669640871021

+0,99%

-0,32%

+1,49%

+1,49%

Актуальна ціна Simon the Gator (SIMON) становить $ 0,000122. За останні 24 години SIMON торгувався між мінімумом у $ 0,0001152 і максимумом у $ 0,0001476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SIMON становить $ 0,00509385059964004, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000098669640871021.

Що стосується короткострокових результатів, то SIMON змінився на +0,99% за останню годину, -0,32% за 24 години та на +1,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Simon the Gator (SIMON)

No.3149

$ 78,90K
$ 78,90K$ 78,90K

$ 7,37K
$ 7,37K$ 7,37K

$ 84,18K
$ 84,18K$ 84,18K

646,75M
646,75M 646,75M

690 000 000
690 000 000 690 000 000

690 000 000
690 000 000 690 000 000

93,73%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Simon the Gator — $ 78,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,37K. Циркуляційна пропозиція SIMON — 646,75M, зі загальною пропозицією 690000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,18K.

Історія ціни Simon the Gator (SIMON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Simon the Gator за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000000393-0,32%
30 днів$ -0,000445-78,49%
60 днів$ -0,000878-87,80%
90 днів$ -0,000878-87,80%
Зміна ціни Simon the Gator сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SIMON на $ -0,000000393 (-0,32%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Simon the Gator за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000445 (-78,49%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Simon the Gator за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SIMON змінився на $ -0,000878 (-87,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Simon the Gator за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,000878 (-87,80%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Simon the Gator (SIMON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Simon the Gator зараз.

Що таке Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator — це сміливий і зухвалий мемкоїн, створений для того, щоб «осушити криптоболото» шахраїв, слабких гравців і маніпуляторів ринку. Натхненний символом, створеним за мотивами Мета Фʼюрі, який не терпить крокодилячих сліз, спільнота $SIMON процвітає, висміюючи критиків, кидаючи виклик нормам і створюючи ажіотаж за допомогою грубих та нефільтрованих жартів. Завдяки швидкому зростанню цін, все більшій кількості прихильників та Telegram, який не обіцяє безпечного простору, Simon the Gator позиціонує себе як рух і мем, винагороджуючи тих, хто має сміливість бути на хвилі, і висміюючи тих, хто грає на безпеку.

Проєкт Simon the Gator доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Simon the Gator. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SIMON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Simon the Gator у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Simon the Gator безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Simon the Gator (USD)

Скільки коштуватиме Simon the Gator (SIMON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Simon the Gator (SIMON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Simon the Gator.

Перегляньте прогноз ціни Simon the Gator вже зараз!

Токеноміка Simon the Gator (SIMON)

Розуміння токеноміки Simon the Gator (SIMON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SIMON зараз!

Як купити Simon the Gator (SIMON)

Шукаєте як купити Simon the Gator? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Simon the Gator на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SIMON до місцевих валют

Ресурс Simon the Gator

Щоб дізнатися більше про Simon the Gator, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSimon the Gator
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Simon the Gator

Скільки сьогодні коштує Simon the Gator (SIMON)?
Актуальна ціна SIMON у USD становить 0,000122 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SIMON до USD?
Поточна ціна SIMON до USD — $ 0,000122. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Simon the Gator?
Ринкова капіталізація SIMON — $ 78,90K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SIMON?
Циркуляційна пропозиція SIMON — 646,75M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SIMON?
SIMON досяг історичної максимальної ціни у 0,00509385059964004 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SIMON?
Історична мінімальна ціна SIMON становила 0,000098669640871021 USD.
Який обсяг торгівлі SIMON?
Актуальний обсяг торгівлі SIMON за 24 години — $ 7,37K USD.
Чи підніметься ціна SIMON цього року?
SIMON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SIMON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:31 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SIMON до USD

Сума

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0,000122 USD

Торгувати SIMON

SIMON/USDT
$0,0001223
$0,0001223$0,0001223
-0,40%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --