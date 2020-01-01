Токеноміка Silo Finance (SILO) Дізнайтеся ключову інформацію про Silo Finance (SILO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Silo Finance (SILO) Silo Finance ─ це некастодіальний протокол ліквідності, який реалізує високоприбуткові ізольовані ринки кредитування. Офіційний вебсайт: https://www.silo.finance/ Whitepaper: https://docs.silo.finance/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Купити SILO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Silo Finance (SILO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Silo Finance (SILO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 39,81M $ 39,81M $ 39,81M Історичний максимум: $ 0,061 $ 0,061 $ 0,061 Історичний мінімум: $ 0,1734 $ 0,1734 $ 0,1734 Поточна ціна: $ 0,03981 $ 0,03981 $ 0,03981 Дізнайтеся більше про ціну Silo Finance (SILO)

Токеноміка Silo Finance (SILO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Silo Finance (SILO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SILO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SILO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SILO, досліджуйте ціну токена SILO в реальному часі!

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