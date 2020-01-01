Токеноміка Sidus Heroes (SIDUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Sidus Heroes (SIDUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sidus Heroes (SIDUS) SIDUS HEROES — новаторський космічний ігровий метавсесвіт Web3 з епічними знаннями, токенами, які можна обмінювати, та цінними ресурсами. Прогрес вашого героя зберігається в кількох іграх, які належать до однієї міжпланетної екосистеми та інноваційної модульної системи розподілу прибутку. Ця унікальна стратегія виводить на новий рівень залучення спільноти, вдосконалення в грі та безмежні можливості для формування власних доль і заможності гравців! Офіційний вебсайт: https://sidusheroes.com/ Whitepaper: https://static.sidusheroes.com/prod/site/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x549020a9Cb845220D66d3E9c6D9F9eF61C981102 Купити SIDUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sidus Heroes (SIDUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sidus Heroes (SIDUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,53M $ 9,53M $ 9,53M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 13,80B $ 13,80B $ 13,80B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,009586 $ 0,009586 $ 0,009586 Історичний мінімум: $ 0,000546301219423542 $ 0,000546301219423542 $ 0,000546301219423542 Поточна ціна: $ 0,000691 $ 0,000691 $ 0,000691 Дізнайтеся більше про ціну Sidus Heroes (SIDUS)

Токеноміка Sidus Heroes (SIDUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sidus Heroes (SIDUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIDUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIDUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIDUS, досліджуйте ціну токена SIDUS в реальному часі!

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