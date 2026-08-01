Що таке ShredN?

ShredN — це протокол, розроблений для вирішення проблеми низької ліквідності на ринку NFT. На відміну від інших протоколів фрагментації NFT або AMM-протоколів, ShredN пропонує адаптовані рішення щодо ліквідності для різних типів NFT, зокрема ERC-721 та ERC-1155. Протокол проводить розрізнення між ID ERC-721, що дозволяє NFT з унікальними атрибутами отримувати справедливу оцінку залежно від їх рідкості.

Що робить ShredN унікальним?

1. Цільові рішення: ShredN пропонує широкий спектр рішень для забезпечення ліквідності, таких як фрагментація, NFT AMM та торговельні стратегії, засновані на характеристиках NFT, що дає користувачам можливість обрати найбільш підходящий варіант з урахуванням своїх потреб. 2. Підтримка багатьох блокчейнів: Протокол підтримує всі основні публічні блокчейни, де існують NFT, що спрямовано на покращення доступу до ліквідності в усьому екосистемі NFT. 3. Співврядування спільнотою: Власники токенів SHRED можуть брати участь у голосуванні для управління NFT-проектами та формування напрямку розвитку протоколу. 4. Агрегація: ShredN об'єднує існуючі платформи ліквідності NFT, щоб сприяти більш гладкому виявленню цін та збільшенню ліквідності.

Для чого можна використовувати ShredN?

Співврядування спільнотою: Власники токенів SHRED можуть голосувати за розвиток ShredN та керувати NFT-проектами, що розміщені на платформі. Зниження комісій: Користувачі, що володіють токенами SHRED, отримують нижчі комісії при торгівлі NFT на платформі. Нагороди за надання ліквідності: Комісійні збори платформи розподіляються між постачальниками ліквідності NFT у вигляді токенів SHRED.

Яка зараз ціна ShredN?

Живуча ціна ShredN (SHRED) становить ₴0.0513140024047075200000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином ShredN позиціонується на ринку?

Наразі ShredN займає #9862 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴513140.9055643555200000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SHRED?

Обсяг токенів у обігу SHRED становить 10000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін ShredN за останню добу?

За останню добу ShredN торгувався в діапазоні від ₴0.0513170877151886400000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0562469731053782400000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки ShredN віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

ShredN досяг найвищого значення за всю історію — ₴630.7256140689600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0462567377675116800000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SHRED?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для ShredN?

Поточне зміщення ціни на -4.59% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з BNB Chain Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.