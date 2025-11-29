Shping — це універсальний застосунок Web3 для винагород, який змінює світ роздрібної торгівлі завдяки токенізації винагород. Це один з небагатьох реальних прикладів того, як технологія блокчейн DeFi забезпечує повсякденну діяльність, винагороджуючи покупців за завантаження чеків, пошук товарів, написання відгуків та взаємодію з брендами. Оскільки Австралія є ринком для підтвердження концепції, застосунок зріс майже до 300 000 користувачів, що робить його чіткою демонстрацією масового впровадження блокчейну не криптоспільнотою. Більшість користувачів щодня взаємодіють зі Shping, навіть не усвідомлюючи, що він працює на блокчейні. Токен SHPING підживлює цю екосистему, винагороджуючи споживачів та забезпечуючи прямі зв'язки між брендами та покупцями в усіх роздрібних середовищах. Інтегрований з біржами для простої купівлі та продажу фіата, Shping гарантує, що винагороди можна легко обміняти на готівку або криптовалюту. Shping доводить, що блокчейн може бездоганно вписуватися в поведінку споживачів і прокладає шлях для майбутнього взаємодії з роздрібною торгівлею.