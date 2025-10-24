Що таке Shping (SHPING)

Shping — це універсальний застосунок Web3 для винагород, який змінює світ роздрібної торгівлі завдяки токенізації винагород. Це один з небагатьох реальних прикладів того, як технологія блокчейн DeFi забезпечує повсякденну діяльність, винагороджуючи покупців за завантаження чеків, пошук товарів, написання відгуків та взаємодію з брендами. Оскільки Австралія є ринком для підтвердження концепції, застосунок зріс майже до 300 000 користувачів, що робить його чіткою демонстрацією масового впровадження блокчейну не криптоспільнотою. Більшість користувачів щодня взаємодіють зі Shping, навіть не усвідомлюючи, що він працює на блокчейні. Токен SHPING підживлює цю екосистему, винагороджуючи споживачів та забезпечуючи прямі зв'язки між брендами та покупцями в усіх роздрібних середовищах. Інтегрований з біржами для простої купівлі та продажу фіата, Shping гарантує, що винагороди можна легко обміняти на готівку або криптовалюту. Shping доводить, що блокчейн може бездоганно вписуватися в поведінку споживачів і прокладає шлях для майбутнього взаємодії з роздрібною торгівлею. Shping — це універсальний застосунок Web3 для винагород, який змінює світ роздрібної торгівлі завдяки токенізації винагород. Це один з небагатьох реальних прикладів того, як технологія блокчейн DeFi забезпечує повсякденну діяльність, винагороджуючи покупців за завантаження чеків, пошук товарів, написання відгуків та взаємодію з брендами. Оскільки Австралія є ринком для підтвердження концепції, застосунок зріс майже до 300 000 користувачів, що робить його чіткою демонстрацією масового впровадження блокчейну не криптоспільнотою. Більшість користувачів щодня взаємодіють зі Shping, навіть не усвідомлюючи, що він працює на блокчейні. Токен SHPING підживлює цю екосистему, винагороджуючи споживачів та забезпечуючи прямі зв'язки між брендами та покупцями в усіх роздрібних середовищах. Інтегрований з біржами для простої купівлі та продажу фіата, Shping гарантує, що винагороди можна легко обміняти на готівку або криптовалюту. Shping доводить, що блокчейн може бездоганно вписуватися в поведінку споживачів і прокладає шлях для майбутнього взаємодії з роздрібною торгівлею.

Проєкт Shping доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Shping. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу SHPING, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Shping у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Shping безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Shping (USD)

Скільки коштуватиме Shping (SHPING) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Shping (SHPING) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Shping.

Перегляньте прогноз ціни Shping вже зараз!

Токеноміка Shping (SHPING)

Розуміння токеноміки Shping (SHPING) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHPING зараз!

Як купити Shping (SHPING)

Шукаєте як купити Shping? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Shping на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SHPING до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Shping

Щоб дізнатися більше про Shping, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Shping Скільки сьогодні коштує Shping (SHPING)? Актуальна ціна SHPING у USD становить 0,00378 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна SHPING до USD? $ 0,00378 . Перегляньте Поточна ціна SHPING до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Shping? Ринкова капіталізація SHPING — $ 8,64M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція SHPING? Циркуляційна пропозиція SHPING — 2,29B USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHPING? SHPING досяг історичної максимальної ціни у 0,09883818226512335 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHPING? Історична мінімальна ціна SHPING становила 0 USD . Який обсяг торгівлі SHPING? Актуальний обсяг торгівлі SHPING за 24 години — $ 17,69K USD . Чи підніметься ціна SHPING цього року? SHPING може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHPING для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Shping (SHPING)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році