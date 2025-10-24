Актуальна ціна Shping сьогодні становить 0.00378 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHPING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHPING на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Shping сьогодні становить 0.00378 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHPING до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHPING на MEXC вже зараз.

Логотип Shping

Курс Shping (SHPING)

Актуальна ціна 1 SHPING до USD:

$0,00378
$0,00378$0,00378
-0,60%1D
USD
Графік ціни Shping (SHPING) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Shping (SHPING) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,003719
$ 0,003719$ 0,003719
Мін. за 24 год
$ 0,00384
$ 0,00384$ 0,00384
Макс. за 24 год

$ 0,003719
$ 0,003719$ 0,003719

$ 0,00384
$ 0,00384$ 0,00384

$ 0,09883818226512335
$ 0,09883818226512335$ 0,09883818226512335

$ 0
$ 0$ 0

-0,32%

-0,60%

+19,88%

+19,88%

Актуальна ціна Shping (SHPING) становить $ 0,00378. За останні 24 години SHPING торгувався між мінімумом у $ 0,003719 і максимумом у $ 0,00384, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHPING становить $ 0,09883818226512335, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHPING змінився на -0,32% за останню годину, -0,60% за 24 години та на +19,88% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Shping (SHPING)

No.1215

$ 8,64M
$ 8,64M$ 8,64M

$ 17,69K
$ 17,69K$ 17,69K

$ 37,80M
$ 37,80M$ 37,80M

2,29B
2,29B 2,29B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

22,86%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Shping — $ 8,64M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,69K. Циркуляційна пропозиція SHPING — 2,29B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,80M.

Історія ціни Shping (SHPING) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Shping за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00002282-0,60%
30 днів$ -0,000448-10,60%
60 днів$ +0,00178+89,00%
90 днів$ +0,00178+89,00%
Зміна ціни Shping сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SHPING на $ -0,00002282 (-0,60%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Shping за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000448 (-10,60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Shping за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SHPING змінився на $ +0,00178 (+89,00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Shping за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00178 (+89,00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Shping (SHPING)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Shping зараз.

Що таке Shping (SHPING)

Shping — це універсальний застосунок Web3 для винагород, який змінює світ роздрібної торгівлі завдяки токенізації винагород. Це один з небагатьох реальних прикладів того, як технологія блокчейн DeFi забезпечує повсякденну діяльність, винагороджуючи покупців за завантаження чеків, пошук товарів, написання відгуків та взаємодію з брендами. Оскільки Австралія є ринком для підтвердження концепції, застосунок зріс майже до 300 000 користувачів, що робить його чіткою демонстрацією масового впровадження блокчейну не криптоспільнотою. Більшість користувачів щодня взаємодіють зі Shping, навіть не усвідомлюючи, що він працює на блокчейні. Токен SHPING підживлює цю екосистему, винагороджуючи споживачів та забезпечуючи прямі зв'язки між брендами та покупцями в усіх роздрібних середовищах. Інтегрований з біржами для простої купівлі та продажу фіата, Shping гарантує, що винагороди можна легко обміняти на готівку або криптовалюту. Shping доводить, що блокчейн може бездоганно вписуватися в поведінку споживачів і прокладає шлях для майбутнього взаємодії з роздрібною торгівлею.

Проєкт Shping доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Shping. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SHPING, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Shping у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Shping безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Shping (USD)

Скільки коштуватиме Shping (SHPING) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Shping (SHPING) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Shping.

Перегляньте прогноз ціни Shping вже зараз!

Токеноміка Shping (SHPING)

Розуміння токеноміки Shping (SHPING) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHPING зараз!

Як купити Shping (SHPING)

Шукаєте як купити Shping? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Shping на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SHPING до місцевих валют

1 Shping (SHPING) до VND
99,4707
1 Shping (SHPING) до AUD
A$0,0057834
1 Shping (SHPING) до GBP
0,002835
1 Shping (SHPING) до EUR
0,0032508
1 Shping (SHPING) до USD
$0,00378
1 Shping (SHPING) до MYR
RM0,0159516
1 Shping (SHPING) до TRY
0,158949
1 Shping (SHPING) до JPY
¥0,57456
1 Shping (SHPING) до ARS
ARS$5,6082726
1 Shping (SHPING) до RUB
0,3077298
1 Shping (SHPING) до INR
0,331695
1 Shping (SHPING) до IDR
Rp62,9999748
1 Shping (SHPING) до PHP
0,2215458
1 Shping (SHPING) до EGP
￡E.0,1798902
1 Shping (SHPING) до BRL
R$0,0203364
1 Shping (SHPING) до CAD
C$0,005292
1 Shping (SHPING) до BDT
0,461916
1 Shping (SHPING) до NGN
5,518233
1 Shping (SHPING) до COP
$14,765625
1 Shping (SHPING) до ZAR
R.0,0655074
1 Shping (SHPING) до UAH
0,1579662
1 Shping (SHPING) до TZS
T.Sh.9,4029768
1 Shping (SHPING) до VES
Bs0,80136
1 Shping (SHPING) до CLP
$3,57588
1 Shping (SHPING) до PKR
Rs1,0671696
1 Shping (SHPING) до KZT
2,0289528
1 Shping (SHPING) до THB
฿0,1239084
1 Shping (SHPING) до TWD
NT$0,116424
1 Shping (SHPING) до AED
د.إ0,0138726
1 Shping (SHPING) до CHF
Fr0,0029862
1 Shping (SHPING) до HKD
HK$0,0293706
1 Shping (SHPING) до AMD
֏1,4421834
1 Shping (SHPING) до MAD
.د.م0,0348894
1 Shping (SHPING) до MXN
$0,069552
1 Shping (SHPING) до SAR
ريال0,014175
1 Shping (SHPING) до ETB
Br0,5708178
1 Shping (SHPING) до KES
KSh0,4870908
1 Shping (SHPING) до JOD
د.أ0,00268002
1 Shping (SHPING) до PLN
0,0137592
1 Shping (SHPING) до RON
лв0,0165186
1 Shping (SHPING) до SEK
kr0,0354942
1 Shping (SHPING) до BGN
лв0,0063504
1 Shping (SHPING) до HUF
Ft1,2705714
1 Shping (SHPING) до CZK
0,0791532
1 Shping (SHPING) до KWD
د.ك0,00115668
1 Shping (SHPING) до ILS
0,0124362
1 Shping (SHPING) до BOB
Bs0,0260442
1 Shping (SHPING) до AZN
0,006426
1 Shping (SHPING) до TJS
SM0,0348894
1 Shping (SHPING) до GEL
0,0102438
1 Shping (SHPING) до AOA
Kz3,4583598
1 Shping (SHPING) до BHD
.د.ب0,00142128
1 Shping (SHPING) до BMD
$0,00378
1 Shping (SHPING) до DKK
kr0,0243054
1 Shping (SHPING) до HNL
L0,0989982
1 Shping (SHPING) до MUR
0,1720656
1 Shping (SHPING) до NAD
$0,0654696
1 Shping (SHPING) до NOK
kr0,0377244
1 Shping (SHPING) до NZD
$0,0065394
1 Shping (SHPING) до PAB
B/.0,00378
1 Shping (SHPING) до PGK
K0,0159138
1 Shping (SHPING) до QAR
ر.ق0,0137214
1 Shping (SHPING) до RSD
дин.0,3815154
1 Shping (SHPING) до UZS
soʻm45,5421582
1 Shping (SHPING) до ALL
L0,314496
1 Shping (SHPING) до ANG
ƒ0,0067662
1 Shping (SHPING) до AWG
ƒ0,006804
1 Shping (SHPING) до BBD
$0,00756
1 Shping (SHPING) до BAM
KM0,0063504
1 Shping (SHPING) до BIF
Fr11,11698
1 Shping (SHPING) до BND
$0,0048762
1 Shping (SHPING) до BSD
$0,00378
1 Shping (SHPING) до JMD
$0,604989
1 Shping (SHPING) до KHR
15,1807068
1 Shping (SHPING) до KMF
Fr1,60272
1 Shping (SHPING) до LAK
82,1739114
1 Shping (SHPING) до LKR
රු1,1440548
1 Shping (SHPING) до MDL
L0,0639576
1 Shping (SHPING) до MGA
Ar16,8749784
1 Shping (SHPING) до MOP
P0,0301644
1 Shping (SHPING) до MVR
0,057834
1 Shping (SHPING) до MWK
MK6,539778
1 Shping (SHPING) до MZN
MT0,2415798
1 Shping (SHPING) до NPR
रु0,5298426
1 Shping (SHPING) до PYG
26,61876
1 Shping (SHPING) до RWF
Fr5,47722
1 Shping (SHPING) до SBD
$0,0310716
1 Shping (SHPING) до SCR
0,0522018
1 Shping (SHPING) до SRD
$0,1500282
1 Shping (SHPING) до SVC
$0,0329616
1 Shping (SHPING) до SZL
L0,0654318
1 Shping (SHPING) до TMT
m0,01323
1 Shping (SHPING) до TND
د.ت0,0110754
1 Shping (SHPING) до TTD
$0,0255528
1 Shping (SHPING) до UGX
Sh13,16952
1 Shping (SHPING) до XAF
Fr2,13192
1 Shping (SHPING) до XCD
$0,010206
1 Shping (SHPING) до XOF
Fr2,13192
1 Shping (SHPING) до XPF
Fr0,38556
1 Shping (SHPING) до BWP
P0,0505386
1 Shping (SHPING) до BZD
$0,00756
1 Shping (SHPING) до CVE
$0,358722
1 Shping (SHPING) до DJF
Fr0,66906
1 Shping (SHPING) до DOP
$0,2407104
1 Shping (SHPING) до DZD
د.ج0,4932144
1 Shping (SHPING) до FJD
$0,0086562
1 Shping (SHPING) до GNF
Fr32,5836
1 Shping (SHPING) до GTQ
Q0,0288792
1 Shping (SHPING) до GYD
$0,7886214
1 Shping (SHPING) до ISK
kr0,46116

Ресурс Shping

Щоб дізнатися більше про Shping, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтShping
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Shping

Скільки сьогодні коштує Shping (SHPING)?
Актуальна ціна SHPING у USD становить 0,00378 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHPING до USD?
Поточна ціна SHPING до USD — $ 0,00378. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Shping?
Ринкова капіталізація SHPING — $ 8,64M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHPING?
Циркуляційна пропозиція SHPING — 2,29B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHPING?
SHPING досяг історичної максимальної ціни у 0,09883818226512335 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHPING?
Історична мінімальна ціна SHPING становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SHPING?
Актуальний обсяг торгівлі SHPING за 24 години — $ 17,69K USD.
Чи підніметься ціна SHPING цього року?
SHPING може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHPING для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:20:23 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SHPING до USD

Сума

SHPING
SHPING
USD
USD

1 SHPING = 0,00378 USD

Торгувати SHPING

SHPING/USDT
$0,00378
$0,00378$0,00378
-0,60%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --