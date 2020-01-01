Токеноміка Mars Battle (SHOOT) Дізнайтеся ключову інформацію про Mars Battle (SHOOT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mars Battle (SHOOT) Mars Battle — це шутер від третьої особи зі спорудами, які будує гравець, і середовищем, яке можна руйнувати. Mars Battle — це високооктановий шутер на арені з родзинкою, у якому гравці змагаються один з одним у величезних марсіанських об’єктах або на поверхні Червоної планети. Офіційний вебсайт: https://www.mars4.me/mars-battle Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Купити SHOOT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mars Battle (SHOOT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mars Battle (SHOOT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,57K $ 14,57K $ 14,57K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 91,73M $ 91,73M $ 91,73M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,032 $ 0,032 $ 0,032 Історичний мінімум: $ 0,000116917099378838 $ 0,000116917099378838 $ 0,000116917099378838 Поточна ціна: $ 0,0001588 $ 0,0001588 $ 0,0001588 Дізнайтеся більше про ціну Mars Battle (SHOOT)

Токеноміка Mars Battle (SHOOT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mars Battle (SHOOT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHOOT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHOOT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHOOT, досліджуйте ціну токена SHOOT в реальному часі!

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