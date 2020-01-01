Токеноміка Shiro Neko (SHIRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Shiro Neko (SHIRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shiro Neko (SHIRO) Shiro Neko, в перекладі з японської «Білий кіт», розпочинає подорож, щоб проявити себе в криптосфері. Під наставництвом легендарного Shiba Inu, Shiro вивчає тонкощі блокчейну, прагнучи створити власну справу за допомогою $SHIRO. Офіційний вебсайт: https://www.shironeko.gg/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058 Купити SHIRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shiro Neko (SHIRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shiro Neko (SHIRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,69M $ 1,69M $ 1,69M Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 337,85T $ 337,85T $ 337,85T FDV (повністю розведена вартість): $ 4,99M $ 4,99M $ 4,99M Історичний максимум: $ 0,0000009666 $ 0,0000009666 $ 0,0000009666 Історичний мінімум: $ 0,000000000527740699 $ 0,000000000527740699 $ 0,000000000527740699 Поточна ціна: $ 0,000000004992 $ 0,000000004992 $ 0,000000004992 Дізнайтеся більше про ціну Shiro Neko (SHIRO)

Токеноміка Shiro Neko (SHIRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shiro Neko (SHIRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHIRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHIRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHIRO, досліджуйте ціну токена SHIRO в реальному часі!

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