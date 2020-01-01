Токеноміка SHILL Token (SHILL)
Інформація SHILL Token (SHILL)
Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development
Токеноміка та аналіз ціни SHILL Token (SHILL)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHILL Token (SHILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка SHILL Token (SHILL): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки SHILL Token (SHILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SHILL, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHILL, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити SHILL Token (SHILL)
Сума
1 SHILL = 0.0002282 USD