Токеноміка SHILL Token (SHILL) Дізнайтеся ключову інформацію про SHILL Token (SHILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SHILL Token (SHILL) Project SEED is a GameFi Metaverse Ecosystem built by a AAA Game Studio that aims to build a mobile-focused blockchain gaming ecosystem that utilizes Multi-Chain Hybrid Technology and integrates Game Hub, GameFi, DAO, ESports, and Growth Program. SHILL Token uses cases include: All in-game transactions Staking to receive various benefits Governance votes to determine the project development Офіційний вебсайт: https://projectseed.com Whitepaper: https://docsend.com/view/5rbetcgn4vvms4ny Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6cVgJUqo4nmvQpbgrDZwyfd6RwWw5bfnCamS3M9N1fd Купити SHILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SHILL Token (SHILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SHILL Token (SHILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81.48K $ 81.48K $ 81.48K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 357.07M $ 357.07M $ 357.07M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0.2906 $ 0.2906 $ 0.2906 Історичний мінімум: $ 0.000204788939082225 $ 0.000204788939082225 $ 0.000204788939082225 Поточна ціна: $ 0.0002282 $ 0.0002282 $ 0.0002282 Дізнайтеся більше про ціну SHILL Token (SHILL)

Токеноміка SHILL Token (SHILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SHILL Token (SHILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHILL, досліджуйте ціну токена SHILL в реальному часі!

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