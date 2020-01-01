Токеноміка Shark Cat (SHARKCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Shark Cat (SHARKCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shark Cat (SHARKCAT) Мемкоїн про кота в капелюсі акули. Офіційний вебсайт: https://www.sharkcatsolana.org/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6D7NaB2xsLd7cauWu1wKk6KBsJohJmP2qZH9GEfVi5Ui Купити SHARKCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shark Cat (SHARKCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shark Cat (SHARKCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,17M $ 5,17M $ 5,17M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 989,90M $ 989,90M $ 989,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,22M $ 5,22M $ 5,22M Історичний максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Історичний мінімум: $ 0,001137772222603809 $ 0,001137772222603809 $ 0,001137772222603809 Поточна ціна: $ 0,005222 $ 0,005222 $ 0,005222 Дізнайтеся більше про ціну Shark Cat (SHARKCAT)

Токеноміка Shark Cat (SHARKCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shark Cat (SHARKCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHARKCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHARKCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHARKCAT, досліджуйте ціну токена SHARKCAT в реальному часі!

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