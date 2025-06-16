Що таке SHARDS (SHARDS)

SHARDS — це нативний утиліті токен протоколу Shards. Він забезпечує інфраструктуру для верифікації осіб, винагород на основі репутації та керування Web3, орієнтованого на користувачів. SHARDS — це більше, ніж просто засіб обміну, це паливо для нової економіки, заснованої на визнанні, де ваш внесок, а не ваша захоплена увага, визначає ваш доступ і переваги.

Проєкт SHARDS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SHARDS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

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Прогноз курсу SHARDS

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як SHARDS, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна SHARDS? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни SHARDS.

Історія ціни SHARDS

Відстеження траєкторії ціни SHARDS надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії SHARDS. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни SHARDS.

Токеноміка SHARDS (SHARDS)

Розуміння токеноміки SHARDS (SHARDS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHARDS зараз!

Як купити SHARDS (SHARDS)

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SHARDS до місцевих валют

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Ресурс SHARDS

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