SHARDS — це нативний утиліті токен протоколу Shards. Він забезпечує інфраструктуру для верифікації осіб, винагород на основі репутації та керування Web3, орієнтованого на користувачів. SHARDS — це більше, ніж просто засіб обміну, це паливо для нової економіки, заснованої на визнанні, де ваш внесок, а не ваша захоплена увага, визначає ваш доступ і переваги.