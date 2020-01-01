Токеноміка Seedify.fund (SFUND) Дізнайтеся ключову інформацію про Seedify.fund (SFUND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Seedify.fund (SFUND) Seedify - це провідний інкубатор і стартовий майданчик для Web3-проектів, в першу чергу зосереджений на інноваційних технологіях, включаючи Web3-ігри, NFT і Metaverse. Seedify надає творцям і розробникам можливості для фінансування, розвитку спільноти, маркетингу та потужної партнерської мережі. Ця система підтримки покликана сприяти успішному представленню найкращих проєктів як для спільноти Seedify, так і для ширшої аудиторії. Офіційний вебсайт: https://seedify.fund/ Whitepaper: https://docs.seedify.fund/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Купити SFUND зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Seedify.fund (SFUND) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Seedify.fund (SFUND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,15M $ 47,15M $ 47,15M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 70,42M $ 70,42M $ 70,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 66,95M $ 66,95M $ 66,95M Історичний максимум: $ 16,935 $ 16,935 $ 16,935 Історичний мінімум: $ 0,28641308 $ 0,28641308 $ 0,28641308 Поточна ціна: $ 0,6695 $ 0,6695 $ 0,6695 Дізнайтеся більше про ціну Seedify.fund (SFUND)

Токеноміка Seedify.fund (SFUND): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Seedify.fund (SFUND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFUND, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFUND, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFUND, досліджуйте ціну токена SFUND в реальному часі!

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