Токеноміка Singularity Finance (SFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Singularity Finance (SFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Singularity Finance (SFI) Singularity Finance — це рівень 2, сумісний з EVM, що є новатором у створенні платформи ШІ-фінансів(AiFi), призначеної для токенізації та інтеграції економіки штучного інтелекту. Відповідно до бачення SingularityNET, платформа поєднує в собі ШІ, RWA та блокчейн, щоб підвищити продуктивність та ефективність застосунків ончейн. Офіційний вебсайт: https://singularityfinance.ai Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf Купити SFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Singularity Finance (SFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Singularity Finance (SFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,50M $ 6,50M $ 6,50M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 155,50M $ 155,50M $ 155,50M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,2615 $ 0,2615 $ 0,2615 Історичний мінімум: $ 0,039696894349958066 $ 0,039696894349958066 $ 0,039696894349958066 Поточна ціна: $ 0,0418 $ 0,0418 $ 0,0418 Дізнайтеся більше про ціну Singularity Finance (SFI)

Токеноміка Singularity Finance (SFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Singularity Finance (SFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFI, досліджуйте ціну токена SFI в реальному часі!

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