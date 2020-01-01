Токеноміка Sentient AI (SETAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Sentient AI (SETAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sentient AI (SETAI) Sentient AI ─ це штучний інтелект, чат-бот і персональний асистент, який генерує креативні життєві рішення завдяки видатному критичному мисленню та емпатичним реакціям. Він сприймає навколишній світ і реагує на це сприйняття з емпатією та креативністю. Перший ШІ-агент Launchpad, що належить до екосистеми SETAI, дає можливість інвесторам оптимізувати свої токен-активи та отримати доступ до ранніх інвестицій у просторі Web3. Офіційний вебсайт: https://aisentient.net/ Whitepaper: https://setai-agents.gitbook.io/setai-agents Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x5f2ad0a281ea15515c8feff8421cb968cbfe9ae4 Купити SETAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sentient AI (SETAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sentient AI (SETAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,059 $ 0,059 $ 0,059 Історичний мінімум: $ 0,000967122243252445 $ 0,000967122243252445 $ 0,000967122243252445 Поточна ціна: $ 0,001037 $ 0,001037 $ 0,001037 Дізнайтеся більше про ціну Sentient AI (SETAI)

Токеноміка Sentient AI (SETAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sentient AI (SETAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SETAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SETAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SETAI, досліджуйте ціну токена SETAI в реальному часі!

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