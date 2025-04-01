Токеноміка Serenity Shield (SERSH)
Інформація Serenity Shield (SERSH)
Можливості Serenity Shield з безпечного та мультичейн зберігання приватних даних мають широкий спектр застосування у різних галузях та програмах. Крім того, що він пропонує унікальний ончейн протокол успадкування для користувачів криптовалюти. За допомогою Serenity Shield окремі особи, сім’ї і компанії мають змогу зберігати конфіденційну інформацію, таку як фінансові дані, юридичні документи, медичні записи та інші конфіденційні дані, які потребують захисту.
Токеноміка та аналіз ціни Serenity Shield (SERSH)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Serenity Shield (SERSH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Serenity Shield (SERSH): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Serenity Shield (SERSH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів SERSH, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SERSH, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни Serenity Shield (SERSH)
Аналіз історії ціни SERSH допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни SERSH
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Serenity Shield (SERSH)
Сума
1 SERSH = 0,03798 USD