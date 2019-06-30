Токеноміка SERO (SERO) Дізнайтеся ключову інформацію про SERO (SERO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SERO (SERO) SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Офіційний вебсайт: https://sero.cash/ Whitepaper: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.web.sero.cash/ Купити SERO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SERO (SERO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SERO (SERO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,72M $ 1,72M $ 1,72M Загальна пропозиція: $ 647,37M $ 647,37M $ 647,37M Циркуляційна пропозиція: $ 436,85M $ 436,85M $ 436,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Історичний максимум: $ 0,48 $ 0,48 $ 0,48 Історичний мінімум: $ 0,003187564058042448 $ 0,003187564058042448 $ 0,003187564058042448 Поточна ціна: $ 0,003927 $ 0,003927 $ 0,003927 Дізнайтеся більше про ціну SERO (SERO)

Токеноміка SERO (SERO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SERO (SERO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SERO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SERO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SERO, досліджуйте ціну токена SERO в реальному часі!

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