Токеноміка Sentio Protocol (SEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Sentio Protocol (SEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sentio Protocol (SEN) Sentio – це децентралізована ончейн ШІ-платформа, яка докорінно змінює взаємодію людей та організацій з технологією блокчейну. Поєднуючи розробку без коду з розгортанням ШІ-агентів, Sentio дозволяє користувачам автоматизувати складні завдання — від стратегій прибутковості DeFi до управління NFT, не вимагаючи глибоких технічних знань. Офіційний вебсайт: https://sentio.ai/ Whitepaper: https://docs.sentio.ai/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Купити SEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sentio Protocol (SEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sentio Protocol (SEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,38M $ 2,38M $ 2,38M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 98,00M $ 98,00M $ 98,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,43M $ 2,43M $ 2,43M Історичний максимум: $ 0,8 $ 0,8 $ 0,8 Історичний мінімум: $ 0,000201297989722525 $ 0,000201297989722525 $ 0,000201297989722525 Поточна ціна: $ 0,02428 $ 0,02428 $ 0,02428 Дізнайтеся більше про ціну Sentio Protocol (SEN)

Токеноміка Sentio Protocol (SEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sentio Protocol (SEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SEN, досліджуйте ціну токена SEN в реальному часі!

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